Премію YUNA отримала співачка, яка регулярно виступала в Росії і має "аж" дві україномовні пісні

Національна музична премія YUNA 2022 відзначила цьогорічних переможців і одразу ж втрапила в скандал. Річ у тім, що в номінації "Інший формат" перемогла виконавиця DAKOOKA, яка майже не говорить про війну, регулярно гастролювала в РФ, а її репертуар має лише дві пісні українською мовою.
Але це ще не все, чим встигла зашкваритися DAKOOKA. Чому ситуація з YUNA набула такого резонансу - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Справжнє ім'я 28-річної уродженки Чернівців - Катерина Єрьоменко. Її музика переважно в електронному, трип-хоп, драм-н-бейс, інді-рок, поп та експериментальному стилях.
Мова пісень DAKOOKA переважно англійська та російська. Лише Запам'ятай та Не дорікай написані українською.
Фото: instagram.com/dakooka_ktsh
Після початку війни на сході України в 2014-му Єрьоменко й далі писала російською, та ще й з концертами їздила по "ерефії".
Зокрема у 2017 році вона дала концерти в Москві на андеграундному фестиваль "Боль" та на різних концертних майданчиках московського арт-простору "INOY LOFT". Через це розгорівся скандал, і навіть були скасовані ряд концертів у різних містах України (Львів, Рівне, Луцьк, Вінниця) у 2016-2018 роках.
Тим не менш, співачка не дуже засмутилася й продовжила гастролювати Росією.
Після всього цього DAKOOKA оголошують переможницею 17 липня, коли в Україні майже п'ять місяців йде війна.
24 лютого в її Instagram з'явився напис Stop, please, а вже 25-го співачка була в Румунії.
Вже у квітні вона виступала на фестивалі у Словакії, де обіцяла розповісти, як це бути біженкою.
У травні записувала альбом у Берліні, давала концерти. А 17 червня презентувала новий альбом DEMO.
А ще співачка дала інтерв'ю каналу зрадника Шарія в спецпроекті "Беженец"
Соцмережі палають гнівними коментарями на адресу премії.
Не залишилися осторонь і Go_A, які закликали вручати премії в музіндустрії лише виконавцям з україномовними піснями в репертуарі, а також тим, хто не співпрацює з державою-агресором.
"Дуже хочеться, щоб українська національна (!) музична премія все ж додавала у свої номінації артистів, які не співпрацюють з державою-агресоркою та які пишуть свої пісні державною мовою. Можна безкінечно довго слухати про те, що це оцінювались досягнення за 2021 рік, але, якщо чесно, з 2014 року було досить багато часу, щоб усвідомити, що відбувається в нашому культурному та інформаційному просторі", - написали вони в коментарях.
Українці різко засуджують рішення щодо DAKOOKA:
Зазначимо, що ще 15-го лютого на офіційній сторінці премії з'явилася заява щодо зміни регламенту. За новими правилами, пісні та відеокліпи, співвиконавцями яких разом з українськими артистами є представники країн, які визнані державою Україна як країни-агресори, не можуть претендувати на премію.
Минуло п'ять місяців і виконавиця, яка спокійно гастролювала РФ після 2014-го, концерти якої в Україні бойкотувалися, яка ніяк не засудила вторгнення Росії в Україну, не назвала ворожу країну агресором, спокійно отримує національну музичну премію...
Додамо, що нагороди YUNA, окрім DAKOOKA, цього року отримали:
Зауважимо, що всі статуетки цього року будуть продані на благодійних аукціонах, а отримані від цього кошти будуть витрачені на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском.
Раніше ми писали, що скандальна міс Львів, яка втекла до РФ, рекламує російський одяг.
Також повідомлялося, що продюсер Юрій Бардаш назвав українських співаків нацистами.