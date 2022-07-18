Премію YUNA отримала співачка, яка регулярно виступала в Росії і має "аж" дві україномовні пісні

Хто така DAKOOKA?

Справжнє ім'я 28-річної уродженки Чернівців - Катерина Єрьоменко. Її музика переважно в електронному, трип-хоп, драм-н-бейс, інді-рок, поп та експериментальному стилях.

Мова пісень DAKOOKA переважно англійська та російська. Лише Запам'ятай та Не дорікай написані українською.

Фото: instagram.com/dakooka_ktsh

Після початку війни на сході України в 2014-му Єрьоменко й далі писала російською, та ще й з концертами їздила по "ерефії".

Зокрема у 2017 році вона дала концерти в Москві на андеграундному фестиваль "Боль" та на різних концертних майданчиках московського арт-простору "INOY LOFT". Через це розгорівся скандал, і навіть були скасовані ряд концертів у різних містах України (Львів, Рівне, Луцьк, Вінниця) у 2016-2018 роках.

Тим не менш, співачка не дуже засмутилася й продовжила гастролювати Росією.

Після всього цього DAKOOKA оголошують переможницею 17 липня, коли в Україні майже п'ять місяців йде війна.

Як відреагувала співачка на повномасштабне вторгнення

24 лютого в її Instagram з'явився напис Stop, please, а вже 25-го співачка була в Румунії.

Вже у квітні вона виступала на фестивалі у Словакії, де обіцяла розповісти, як це бути біженкою.

У травні записувала альбом у Берліні, давала концерти. А 17 червня презентувала новий альбом DEMO.

А ще співачка дала інтерв'ю каналу зрадника Шарія в спецпроекті "Беженец"

Громадськість різко засудила рішення оргкомітету премії

Соцмережі палають гнівними коментарями на адресу премії.

Не залишилися осторонь і Go_A, які закликали вручати премії в музіндустрії лише виконавцям з україномовними піснями в репертуарі, а також тим, хто не співпрацює з державою-агресором.

"Дуже хочеться, щоб українська національна (!) музична премія все ж додавала у свої номінації артистів, які не співпрацюють з державою-агресоркою та які пишуть свої пісні державною мовою. Можна безкінечно довго слухати про те, що це оцінювались досягнення за 2021 рік, але, якщо чесно, з 2014 року було досить багато часу, щоб усвідомити, що відбувається в нашому культурному та інформаційному просторі", - написали вони в коментарях.

Українці різко засуджують рішення щодо DAKOOKA:

Yuna позиціонує себе як національна премія

Зазначимо, що ще 15-го лютого на офіційній сторінці премії з'явилася заява щодо зміни регламенту. За новими правилами, пісні та відеокліпи, співвиконавцями яких разом з українськими артистами є представники країн, які визнані державою Україна як країни-агресори, не можуть претендувати на премію.

Минуло п'ять місяців і виконавиця, яка спокійно гастролювала РФ після 2014-го, концерти якої в Україні бойкотувалися, яка ніяк не засудила вторгнення Росії в Україну, не назвала ворожу країну агресором, спокійно отримує національну музичну премію...

Додамо, що нагороди YUNA, окрім DAKOOKA, цього року отримали:

"Найкращий виконавець" - Артем Пивоваров

"Найкраща виконавиця" - NK

"Найкраща пісня" - Wellboy - “Гуси"

"Найкращий альбом" - The HARDKISS - “Жива і не залізна”

“Найкращий поп-гурт" - KALUSH та KAZKA

"Найкращий рок-гурт" - The HARDKISS

"Відкриття року" - Wellboy

"Найкраща пісня іншою мовою" - TVORCHI - Falling

"Найкращий відеокліп" - MONATIK - “Зажигать / JOMO” (реж. Таню Муїньо)

"Найкращий дует/колаборація" - Бумбокс & Саша Чемеров – “Любила”

"Найкраще концертне шоу" - MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI - ROAD

"Найкращий електронний хіт" - Go_A - SHUM

"Найкращий хіп-хоп хіт" - KALUSH - “Зорі”

"Найкращий естрадний хіт"- Ірина Білик - “Не стримуй погляд”

"Найкраща пісня до фільму" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов - “На щастя” (фільм "Скажене весілля 3")

"Найкращий менеджмент артиста"- Ірина Монатік (Monatik Corporation)

"Музична харизматична пара" - Юлія Саніна і Валерій Бебко (The HARDKISS).

Зауважимо, що всі статуетки цього року будуть продані на благодійних аукціонах, а отримані від цього кошти будуть витрачені на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском.