Премию YUNA получила певица, которая регулярно выступала в РФ и имеет "аж" две украиноязычные песни

Кто такая DAKOOKA?

Настоящее имя 28-летней уроженки Черновцов - Екатерина Еременко. Ее музыка в основном в электронном, трип-хоп, драм-н-бейс, инди-рок, поп и экспериментальном стилях.

Язык песен DAKOOKA преимущественно английский и русский. Лишь Запам'ятай и Не дорікай написаны на украинском.

Фото: instagram.com/dakooka_ktsh

После начала войны на востоке Украины в 2014-м Еременко и дальше писала на русском, да еще и с концертами ездила по "эрэфии".

В частности в 2017 году она дала концерты в Москве на андеграундном фестивале "Боль" и на различных концертных площадках московского арт-пространства "INOY LOFT". Из-за этого разгорелся скандал, и даже были отменены ряд концертов в разных городах Украины (Львов, Ровно, Луцк, Винница) в 2016-2018 годах.

Тем не менее, певица не очень расстроилась и продолжила гастролировать по России.

После всего этого DAKOOKA объявляют победительницей 17 июля, когда в Украине почти пять месяцев идет война.

Как отреагировала певица на полномасштабное вторжение

24 февраля в ее Instagram появилась надпись Stop, please, а уже 25-го певица была в Румынии.

Уже в апреле она выступала на фестивале в Словакии, где обещала рассказать, каково это быть беженкой.

В мае записывала альбом в Берлине, давала концерты. А 17 июня презентовала новый альбом DEMO.

А еще певица дала интервью каналу предателя Шария в спецпроекте "Беженец"

Общественность резко осудила решение оргкомитета премии

Соцсети пылают гневными комментариями в адрес премии.

Не остались в стороне и Go_A, которые призвали вручать премии в музиндустрии только исполнителям с украиноязычными песнями в репертуаре, а также тем, кто не сотрудничает с государством-агрессором.

"Очень хочется, чтобы украинская национальная (!) музыкальная премия все же добавляла в свои номинации артистов, которые не сотрудничают с государством-агрессором и которые пишут свои песни на государственном языке. Можно бесконечно долго слушать о том, что это оценивались достижения за 2021 год, но, если честно, с 2014 года было достаточно много времени, чтобы осознать, что происходит в нашем культурном и информационном пространстве", - написали они в комментариях.

Украинцы резко осуждают решение по DAKOOKA:

Yuna позиционирует себя как национальная премия

Отметим, что еще 15-го февраля на официальной странице премии появилось заявление об изменении регламента. По новым правилам, песни и видеоклипы, соисполнителями которых вместе с украинскими артистами являются представители стран, что признаны государством Украина как страны-агрессоры, не могут претендовать на премию.

Прошло пять месяцев и исполнительница, которая спокойно гастролировала РФ после 2014-го, концерты которой в Украине бойкотировались, которая никак не осудила вторжение России в Украину, не назвала враждебную страну агрессором, спокойно получает национальную музыкальную премию...

Добавим, что награды YUNA, кроме DAKOOKA, в этом году получили:

"Лучший исполнитель" - Артем Пивоваров

"Лучшая исполнительница" - NK

"Лучшая песня" - Wellboy - “Гуси"

"Лучший альбом" - The HARDKISS - “Жива і не залізна”

“Лучшая поп-группа" - KALUSH и KAZKA

"Лучшая рок-группа" - The HARDKISS

"Открытие года" - Wellboy

"Лучшая песня на другом языке" - TVORCHI - Falling

"Лучший видеоклип" - MONATIK - “Зажигать / JOMO” (реж. Таню Муиньо)

"Лучший дуэт/коллаборация" - Бумбокс & Саша Чемеров – “Любила”

"Лучшее концертное шоу" - MONATIK - Made With Love and Rythm и TVORCHI - ROAD

"Лучший электронный хит" - Go_A - SHUM

"Лучший хип-хоп хит " - KALUSH - ”Зорі"

"Лучший эстрадный хит"- Ирина Билык - “Не стримуй погляд”

"Лучшая песня к фильму" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов - “На щастя” (фильм "Бешеная свадьба 3")

"Лучший менеджмент артиста"- Ирина Монатик (Monatik Corporation)

"Музыкальная харизматичная пара" - Юлия Санина и Валерий Бебко (The HARDKISS).

Заметим, что все статуэтки в этом году будут проданы на благотворительных аукционах, а полученные от этого средства будут потрачены на закупку аппаратов для реинфузии крови и для лечения ран отрицательным давлением.