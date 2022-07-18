Премию YUNA получила певица, которая регулярно выступала в РФ и имеет "аж" две украиноязычные песни

Национальная музыкальная премия YUNA 2022 отметила победителей и сразу же попала в скандал. Дело в том, что в номинации "Другой формат" победила исполнительница DAKOOKA, которая почти не говорит о войне, регулярно гастролировала в РФ, а ее репертуар имеет только две песни на украинском языке.
Но это еще не все, чем успела зашквариться DAKOOKA. Почему ситуация с YUNA приобрела такой резонанс - читайте ниже в нашем материале Styler.
Настоящее имя 28-летней уроженки Черновцов - Екатерина Еременко. Ее музыка в основном в электронном, трип-хоп, драм-н-бейс, инди-рок, поп и экспериментальном стилях.
Язык песен DAKOOKA преимущественно английский и русский. Лишь Запам'ятай и Не дорікай написаны на украинском.
Фото: instagram.com/dakooka_ktsh
После начала войны на востоке Украины в 2014-м Еременко и дальше писала на русском, да еще и с концертами ездила по "эрэфии".
В частности в 2017 году она дала концерты в Москве на андеграундном фестивале "Боль" и на различных концертных площадках московского арт-пространства "INOY LOFT". Из-за этого разгорелся скандал, и даже были отменены ряд концертов в разных городах Украины (Львов, Ровно, Луцк, Винница) в 2016-2018 годах.
Тем не менее, певица не очень расстроилась и продолжила гастролировать по России.
После всего этого DAKOOKA объявляют победительницей 17 июля, когда в Украине почти пять месяцев идет война.
24 февраля в ее Instagram появилась надпись Stop, please, а уже 25-го певица была в Румынии.
Уже в апреле она выступала на фестивале в Словакии, где обещала рассказать, каково это быть беженкой.
В мае записывала альбом в Берлине, давала концерты. А 17 июня презентовала новый альбом DEMO.
А еще певица дала интервью каналу предателя Шария в спецпроекте "Беженец"
Соцсети пылают гневными комментариями в адрес премии.
Не остались в стороне и Go_A, которые призвали вручать премии в музиндустрии только исполнителям с украиноязычными песнями в репертуаре, а также тем, кто не сотрудничает с государством-агрессором.
"Очень хочется, чтобы украинская национальная (!) музыкальная премия все же добавляла в свои номинации артистов, которые не сотрудничают с государством-агрессором и которые пишут свои песни на государственном языке. Можно бесконечно долго слушать о том, что это оценивались достижения за 2021 год, но, если честно, с 2014 года было достаточно много времени, чтобы осознать, что происходит в нашем культурном и информационном пространстве", - написали они в комментариях.
Украинцы резко осуждают решение по DAKOOKA:
Отметим, что еще 15-го февраля на официальной странице премии появилось заявление об изменении регламента. По новым правилам, песни и видеоклипы, соисполнителями которых вместе с украинскими артистами являются представители стран, что признаны государством Украина как страны-агрессоры, не могут претендовать на премию.
Прошло пять месяцев и исполнительница, которая спокойно гастролировала РФ после 2014-го, концерты которой в Украине бойкотировались, которая никак не осудила вторжение России в Украину, не назвала враждебную страну агрессором, спокойно получает национальную музыкальную премию...
Добавим, что награды YUNA, кроме DAKOOKA, в этом году получили:
Заметим, что все статуэтки в этом году будут проданы на благотворительных аукционах, а полученные от этого средства будут потрачены на закупку аппаратов для реинфузии крови и для лечения ран отрицательным давлением.
Ранее мы писали, что скандальная Мисс Львов, сбежавшая в РФ, рекламирует российскую одежду.
Также сообщалось, что продюсер Юрий Бардаш назвал украинских певцов нацистами.