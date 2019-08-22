Хто приїхав на Sziget в цьому році: яскраві фото з грандіозного фестивалю

Літо — це не тільки море, канікули та +30 на градуснику. Літо — це дні й ночі без сну, концерти улюблених артистів та фестивалі. Тиждень тому Styler побував на одному з найбільших фестивалів ЄвропиSziget і дізнався, які образи вибирали цього літа європейські фестивальники.

Sziget 2019 (фото: Дмитро Совінський)

Умовно відвідувачів фестивалів можна розподілити на 2 типи — перші цінують зручність і практичність, другі роблять ставку на яскраві образи та об'єктиви акредитованих фотографів. Виділятися за будь яку ціну — ось одна з головних заповідей просунутого фестивальника. По-перше, так набагато простіше завести нових друзів і потрапити в камери, по-друге, так вас набагато простіше знайти вас в натовпі.

Sziget 2019 (фото: Дмитро Совінський)

Фестивальна мода змінюється так само стрімко, як і мода на вулиціях. Якщо за часів Вудстоку було досить надіти купальник і яскраву бейсболку, сьогодні для того, щоб здивувати потрібна як мінімум корона або лавровий вінок.

Sziget 2019 (фото: Дмитро Совінський)

Важкі черевики на високій платформі, прозорі й короткі топи, колготки в сітку, піжами, кольорові сорочки, але найголовніше — якомога більше страз, перук і глітеру. Ось — головні тренди, які показав влітку 2019 фестивальний сезон.

Sziget 2019 (фото: Дмитро Совінський)