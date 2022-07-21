Як приготувати чорничне морозиво самостійно: рецепт від дієтолога
Фото: як приготувати чорничне морозиво (freepik.com)
Чорниця багата корисними мікроелементами і захищає організм від різних хвороб, а також ягода просто дуже смачна. У літню пору її можна використовувати також і при приготуванні морозива, причому зробити це зовсім не складно просто в домашніх умовах.
Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.
Фахівець в області здорового харчування дала смачний рецепт чорничного морозива.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- заморожений банан - 1 штука,
- заморожена чорниця - 1/2 чашки,
- кокосове молоко - 3/4 чашки,
- ванільний екстракт - 1/2 чайної ложки,
- мед - на смак.
Спосіб приготування:
- всі зазначені інгредієнти слід покласти в чашу блендера,
- потім потрібно збивати їх до однорідної маси протягом однієї хвилини на максимальній потужності.
Вуаля! Ваше ароматне чорничне морозиво готове до вживання. Смачного.
"Їжте корисне і бережіть себе!" - додає дієтолог.
Нагадаємо, раніше медики розповіли, що чорниця знижує високий рівень холестерину і цукру в крові.
До слова, перед цим лікарі пояснили, чи можна їсти морозиво кожен день.