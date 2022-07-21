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Как приготовить черничное мороженое самостоятельно: рецепт от диетолога

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Четверг 21 июля 2022 17:58
Как приготовить черничное мороженое самостоятельно: рецепт от диетолога Фото: как приготовить черничное мороженое (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Черника богата полезными микроэлементами и защищает организм от различных болезней, а также ягода просто очень вкусная. В летнюю пору ее можно использовать также и при приготовлении мороженого, причем сделать это совсем не сложно просто в домашних условиях.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook.

Специалист в области здорового питания дала вкусный рецепт черничного мороженого.

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • замороженный банан - 1 штука,
  • замороженная черника - 1/2 чашки,
  • кокосовое молоко - 3/4 чашки,
  • ванильный экстракт - 1/2 чайной ложки,
  • мед - по вкусу.

Способ приготовления:

  • все указанные ингредиенты следует положить в чашу блендера,
  • затем нужно взбивать их до однородной массы в течение одной минуты на максимальной мощности.

Вуаля! Ваше ароматное черничное мороженое готово к употреблению. Приятного аппетита.

"Ешьте полезное и берегите себя!" - добавляет диетолог.

Напомним, ранее медики рассказали, что черника снижает высокий уровень холестерина и сахара в крови.

К слову, перед этим врачи объяснили, можно ли есть мороженое каждый день.

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