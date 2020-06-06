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На Прикарпатті горе-мати не годувала дітей: діти через голод викликали поліцію

STYLERЖиття    06.06.2020 - 19:23
На Прикарпатті горе-мати не годувала дітей: діти через голод викликали поліцію
Українські поліцейські (фото: РБК-Україна)

Жінці загрожує втрата батьківських прав щодо дочки та синів

Під Івано-Франківськом горе-мати не годувала своїх дітей, і 11-річний хлопчик зателефонував у поліцію і попросив допомогти йому та сестричці. У помешканні 35-річної жительки міста Тисмениця працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб застали заплаканих голодних малюків, а жінка тільки стала приходити в себе після пиятики.

Про це йдеться в повідомленні Ювенальної превенції Прикарпаття на сторінці в Facebook.

Також були опубліковані фото.

Зараз дітей тимчасово забрала до себе бабуся.

"За словами дитини, мама постійно залишає їх без нагляду, а в цей день вони навіть нічого не їли", - розповіли правоохоронці.

Як виявилося, в оселі не було жодних продуктів, і жінку це не турбувало.

"Щоб діти не надокучали їй зі своїми потребами, вона виганяла їх з хати. Найменшого 3-річного сина вона ще раніше спровадила до батька в інший район Прикарпаття. Чоловік, як виявилося, також не байдужий до алкоголю і не надто переймається дитиною", - йдеться в повідомленні.

На горе-матір за невиконання обов'язків по вихованню дітей поліцейські склали адмінпротокол.

Зазначається, що жінка вже і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців. Тепер їй дали зрозуміти, що така поведінка може призвести до втрати батьківських прав щодо дочки та синів.

На Прикарпатті горе-мати не годувала дітей: діти через голод викликали поліціюНа Прикарпатті горе-мати не годувала дітей: діти через голод викликали поліцію

На Прикарпатті діти викликали поліцію, бо мати їх не годувала (Фото з Facebook-сторінки Ювенальної превенції Прикарпаття)

Раніше ми писали про те, що в Україні 42 тисячі дітей повернули з інтернатів у проблемні родини, нічого не перевіривши.

Нагадаємо, що нещодавно на Донбасі "копи" врятували дівчинку від горе-матері, яка виховувала дитину ланцюгом.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України полицияІвано-Франківська областьпреступлениягоре-мать
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