На Прикарпатье горе-мать не кормила детей: малыши из-за голода вызвали полицию

Украинские полицейские (фото: РБК-Украина)

Женщине грозит потеря родительских прав в отношении дочери и сыновей

Под Ивано-Франковском горе-мать не кормила своих детей, и 11-летний мальчик позвонил в полицию и попросил помочь ему и сестренке. В доме 35-летней жительницы города Тысменица работники службы по делам детей и центра социальных служб застали заплаканных голодных малышей, а женщина только стала приходить в себя после пьянки.

Об этом говорится в сообщении Ювенальной превенции Прикарпатья на странице в Facebook.

Также были опубликованы фото.

Сейчас детей временно забрала к себе бабушка.

"По словам ребенка, мама постоянно оставляет их без присмотра, а в этот день они даже ничего не ели", - рассказали правоохранители.

Как оказалось, в доме не было никаких продуктов, и женщину это не тревожило.

"Чтобы дети не надоедали ей со своими потребностями, она выгоняла их из дома. Малейшего 3-летнего сына она еще раньше отправила к отцу в другой район Прикарпатья. Мужчина, как оказалось, также не равнодушен к алкоголю и не слишком занимался ребенком", - говорится в сообщении.

На горе-мать за невыполнение обязанностей по воспитанию детей полицейские составили админпротокол.

Отмечается, что женщина уже и ранее попадала в поле зрения правоохранителей. Теперь ей дали понять, что такое поведение может привести к потере родительских прав в отношении дочери и сыновей.

На Прикарпатье дети вызвали полицию, потому что мать их не кормила (Фото с Facebook-страницы Ювенальной превенции Прикарпатья)

Ранее мы писали о том, что в Украине 42 тысячи детей вернули из интернатов в проблемные семьи, ничего не проверив.

Напомним, что недавно на Донбассе "копы" спасли девочку от горе-матери, которая воспитывала ребенка цепью.

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Автор: Владимир Костырин