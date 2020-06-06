На Прикарпатті горе-мати не годувала дітей: діти через голод викликали поліцію

Під Івано-Франківськом горе-мати не годувала своїх дітей, і 11-річний хлопчик зателефонував у поліцію і попросив допомогти йому та сестричці. У помешканні 35-річної жительки міста Тисмениця працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб застали заплаканих голодних малюків, а жінка тільки стала приходити в себе після пиятики.

Про це йдеться в повідомленні Ювенальної превенції Прикарпаття на сторінці в Facebook.

Також були опубліковані фото.

Зараз дітей тимчасово забрала до себе бабуся.

"За словами дитини, мама постійно залишає їх без нагляду, а в цей день вони навіть нічого не їли", - розповіли правоохоронці.

Як виявилося, в оселі не було жодних продуктів, і жінку це не турбувало.

"Щоб діти не надокучали їй зі своїми потребами, вона виганяла їх з хати. Найменшого 3-річного сина вона ще раніше спровадила до батька в інший район Прикарпаття. Чоловік, як виявилося, також не байдужий до алкоголю і не надто переймається дитиною", - йдеться в повідомленні.

На горе-матір за невиконання обов'язків по вихованню дітей поліцейські склали адмінпротокол.

Зазначається, що жінка вже і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців. Тепер їй дали зрозуміти, що така поведінка може призвести до втрати батьківських прав щодо дочки та синів.

На Прикарпатті діти викликали поліцію, бо мати їх не годувала (Фото з Facebook-сторінки Ювенальної превенції Прикарпаття)

Раніше ми писали про те, що в Україні 42 тисячі дітей повернули з інтернатів у проблемні родини, нічого не перевіривши.

Нагадаємо, що нещодавно на Донбасі "копи" врятували дівчинку від горе-матері, яка виховувала дитину ланцюгом.