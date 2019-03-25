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На Прикарпатті мати народила та жорстоко зарізала немовля: що загрожує вбивці

STYLERЖиття    25.03.2019 - 14:39
На Прикарпатті мати народила та жорстоко зарізала немовля: що загрожує вбивці
Колаж РБК-Україна

За вбивство новонародженого жінці загрожує строк

Місцева мешканка Івано-Франківської області вбила новонародженого. Богородчанський районний суд Івано-Франківської області визнав жінку винною і тепер їй загрожує строк. Про це інформує прокуратура області.

Це була п'ята дитина 25-річної жінки. Вона тримала у таємниці свою вагітність. Чоловік підозрює, що причиною скритності стало те, що вона нагуляла дитя від іншого.

На суді жінка все списувала на важке матеріальне становище у сім'ї, стверджуючи, що їй доводиться доглядати не тільки за чотирма своїми дітьми, але й за хворою свекрухою, прикутою до ліжка.

Крім того, зловмисниця стверджує, що чоловік пригрозив вигнати її з дому, якщо вона знову завагітніє, тому говорити не стала. Підсудна запевняла, що не збиралася вбивати дитину, а планувала після пологів віддати її в дитячий будинок. Як наносила удари ножем - не пам'ятає. Тепер шкодує про те, що трапилося. З цієї причини її засудили лише до одного року й шести місяців позбавлення волі.

"Знаходячись на території подвір'я за своїм будинком, жінка самостійно, без допомоги сторонніх осіб та медпрацівників, народила живу дитину. Відразу після пологів завдала кілька цілеспрямованих ударів ножем у шию та завушну ділянку голови немовляті, внаслідок чого дитина померла", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли про те, що з'явилися нові деталі насильства матері над власним 4-річним сином. Жінка знімала та продавала порно за участю власної дитини - горе-матір, яка була порноактрисою вирішила, що за дитяче відео отримає більше грошей.

А також про те, що стали відомі подробиці жорстокого вбивства 16-річної школярки Катерини Литкіної з Волинської області - дівчину забили до смерті бейсбольною битою. Тепер підозрювані хлопці намагаються уникнути справедливого покарання.

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