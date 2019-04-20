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Меган Маркл і принц Гаррі можуть відмовитися від титулу: що сталося

STYLERЖиття    20.04.2019 - 08:06
Меган Маркл і принц Гаррі можуть відмовитися від титулу: що сталося
Фото: Колаж РБК-Україна

Меган Маркл незабаром народить первістка і він не отримає королівський титул

Меган Маркл, яка повинна вже скоро народити, разом з принцом Гаррі можуть відмовитися від королівського титулу для своєї дитини. Про це повідомляє Town and Country.

За нинішніх обставин дитина не отримає королівського титулу, і тому він або вона не буде принцом або принцесою, і ім'я дитини не буде називатися королівською високістю.

В указі Єлизавети II йдеться про те, що всі діти старшого сина принца Уельського повинні володіти титулом і атрибутом королівської високості разом з титульним званням принца або принцеси з приставкою до їх християнських імен.

Меган Маркл і принц Гаррі можуть відмовитися від титулу: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Але ця постанова не поширюється на дітей принца Гаррі, і тому, якщо дитина буде хлопчик, він, швидше за все, будуть величатись як граф Думбартон, а якщо це буде дівчинка, то її будуть називати леді.

Можливо, королева може видати новий указ про дитину принца Гаррі, але, враховуючи, що вона випустила постанову в грудні 2012 року, за п'ять місяців до народження принцеси Шарлотти, навряд чи вона так довго чекала, щоб видати нову постанову.

Нагадаємо, що свекор Меган Маркл розповів, що герцогиня повинна народити на початку травня.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл вирішила відмовитися від анастезії та інших допоміжних медичних процедур при пологах. Крім того, ходять чутки, що герцогиня Сассекська хоче народжувати прямо в Frogmore Cottage, куди вона недавно переїхала з принцом Гаррі.

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