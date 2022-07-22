Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)

Життя принца Джорджа у яскравих фото

Принц Джордж (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

А це - найперше фото принца Джорджа, яким королівська родина поділилася у мережі. Світлина зроблена у 2015 році.

Перший вихід Джорджа в люди (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На цьому ж фото - Джордж разом зі своєю сестричкою - принцесою Шарлоттою.

Маленькі Джордж і Шарлотта (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Джордж і Шарлотта підросли (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Що ми знаємо про "маленького бандита"

Джордж - первісток у родині Кетрін Міддлтон і принца Вільяма. Він з'явився на світ у госпіталі Святої Марії в Лондоні, де пізніше народилися принцеса Шарлотта і принц Луї.

Весь світ знає його як активного і веселого хлопчика, який із задоволенням бере участь у парадах і різних заходах зі своїми знаменитими батьками. За словами Вільяма, його син дуже активний, за це він отримав у сім'ї прізвисько "маленький бандит".

Разом з тим, ходять чутки, що Джордж на особливому рахунку у Єлизавети II, яка просто обожнює його. Коли онук відвідує бабусю, вона намагається завжди підготувати йому незвичайні сюрпризи. Кажуть, їх королева Великої Британії залишає їх на ліжку хлопчика. Презент чекає, коли малюк прокинеться.

Принц Джордж з батьком, дідусем і прабабусею (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Що ж, можливо, це всього лише домисли. Але одне точно - цього року принцу точно гарантовані подарунки і сюрпризи зі всього світу.

Принц Джордж з родиною (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)