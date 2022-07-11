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Батьки Кейт Міддлтон планують прийняти в своєму будинку біженців з України

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Понеділок 11 липня 2022 19:14
Батьки Кейт Міддлтон планують прийняти в своєму будинку біженців з України Батьки Кейт Міддлтон хочуть допомогти українцям (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Батьки герцогині Кембриджської - Керол і Майкл Міддлтон - планують прийняти українських біженців у своєму маєтку в Беркширі.

Подружжя розглядає варіант створити прибудову до будинку в селі Баклбері. Про це повідомляє Daily Mail.

Цей особняк батьки Кейт купили десять років тому за 4,7 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Баклбері прихистив велику кількість біженців, і Керол отримувала поради від жителів села і шукала інформацію про те, як цей процес працював для інших в цьому районі", - пише видання.

Серед сусідів, які вже надали притулок, є телеведучий Кріс Таррант і політик-консерватор лорд Беньон, друг Міддлтон, який нещодавно провів захід зі збору коштів для біженців у своєму будинку.

Керол і Майк проводять з ними зустрічі, щоб забезпечити переселенців з України комфортним житлом.

Так, вони розглядають такий варіант: переобладнати простір в їх будинку з сімома спальнями Bucklebury Manor в окреме житло для сім'ї з України.

Батьки Кейт Міддлтон планують прийняти в своєму будинку біженців з України

Керол і Майкл шукають зручні варіанти, як прийняти українців у своєму будинку (INS News Agency)

Однак є питання, пов'язані з безпекою, які ще належить розглянути, враховуючи регулярні візити герцога і герцогині Кембриджських і їх трьох дітей, Джорджа, Шарлотти і Луї в будинок до Міддлтонів.

"У Керол не так багато господарських будівель, і охорона Кейт залишається в головному будинку, коли вони приїжджають, тому їй доведеться знайти спосіб організувати все безпечно. Керол тут дуже популярна, і вона творить чудеса для суспільства і сімейної ферми", - сказав один з жителів села Баклбері.

Батьки Кейт Міддлтон планують прийняти в своєму будинку біженців з УкраїниБатьки Кейт Міддлтон хочуть допомогти переселенцям з України (i-images)

Раніше ми писали, що принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили королівський нейтралітет і підтримали Україну.

Також повідомлялося, що Кейт Міддлтон вразила елегантним білосніжним образом на матчі з поло - навіть чоловік принц Вільям не встояв.

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Кейт Міддлтон
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