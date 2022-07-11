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Родители Кейт Миддлтон планируют принять в своем доме беженцев из Украины

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 19:14
Родители Кейт Миддлтон планируют принять в своем доме беженцев из Украины Родители Кейт Миддлтон хотят помочь украинцам (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Родители герцогини Кембриджской - Кэрол и Майкл Миддлтон - планируют принять украинских беженцев в своем имении в Беркшире.

Супруги рассматривают вариант создать пристройку к дому в селе Баклбери. Об этом сообщает Daily Mail.

Этот особняк родители Кейт купили десять лет назад за 4,7 миллионов фунтов стерлингов.

"Баклбери приютил большое количество беженцев, и Кэрол получала советы от жителей деревни и искала информацию о том, как этот процесс работал для других в этом районе", - пишет издание.

Среди соседей, которые уже предоставили убежище, есть телеведущий Крис Таррант и политик- консерватор лорд Беньон, друг Миддлтонов, который недавно провел мероприятие по сбору средств для беженцев в своем доме.

Кэрол и Майк проводят с ними встречи, чтобы обеспечить переселенцев из Украины комфортным жильем.

Так, они рассматривают такой вариант: переоборудовать пространство в их доме с семью спальнями Bucklebury Manor в отдельное жилье для семьи из Украины.

Родители Кейт Миддлтон планируют принять в своем доме беженцев из Украины

Кэрол и Майкл ищут удобные варианты, как принять украинцев в своем доме (INS News Agency)

Однако есть вопросы, связанные с безопасностью, которые еще предстоит рассмотреть, учитывая регулярные визиты герцога и герцогини Кембриджских и их троих детей, Джорджа, Шарлотты и Луи в дом к Миддлтонам.

"У Кэрол не так много хозяйственных построек, и охрана Кейт остается в главном доме, когда они приезжают, поэтому ей придется найти способ организовать все безопасно. Кэрол здесь очень популярна, и она творит чудеса для общества и семейной фермы", - сказал один из жителей деревни Баклбери.

Родители Кейт Миддлтон планируют принять в своем доме беженцев из УкраиныРодители Кейт Миддлтон хотят помочь переселенцам из Украины (i-images)

Ранее мы писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили королевский нейтралитет и поддержали Украину.

Также сообщалось, что Кейт Миддлтон сразила элегантным белоснежным образом на матче по поло - даже муж принц Уильям не устоял.

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Кейт Миддлтон
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