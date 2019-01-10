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"Прийнято рішення схвалити": кримські попи відреагували на томос

STYLERЖиття    10.01.2019 - 18:55
"Прийнято рішення схвалити": кримські попи відреагували на томос
Кримські попи (фото: crimea-eparhia.ru)

Священиків-шанувальників Кирила вже прозвали "звичайними сектантами"

Представники Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату в анекованому Криму присягнули на вірність главі РПЦ патріарху Кирилу.

Відзначимо, що 10 січня на єпархіальних зборах попи схвалили ініціативу митрополита Лазаря (правлячого архієрея Сімферопольської і Кримської єпархії - ред.) підтримати не тільки Кирила, але й предстоятеля неканонічної УПЦ МП у "справі збереження існуючого статусу Української православної церкви і підтвердити свою вірність її голові - митрополиту Онуфрію".

Крім того, всі кримські священики прийняли рішення "висловити несхвалення з приводу безпрецедентного втручання представляючого Константинополь Патріарха Варфоломія у внутрішньоцерковні справи та легалізації розколу, здійсненого в Україні".

 

Кримські попи (фото: crimea-eparhia.ru)

Рішення проросійських священнослужителів засудили користувачі соціальних мереж.

"Так і будемо прокляті усім світом сидіти в болоті... Сумно", - написав один юзер " з Криму.

"Московські попи поставили себе вище Варфоломія і всього Вселенського патріархату. А на ділі - сектанти звичайні", - додав другий.

&quot;Прийнято рішення схвалити&quot;: кримські попи відреагували на томос

Скріншот

Нагадаємо, що українці в мережі бурхливо відреагували на підписання всіма членами Синоду Вселенського патріархату томосу про автокефалію Православної церкви України.

Тим часом процес приєднання парафій до ПЦУ триває.

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