"Принято решение одобрить": крымские попы отреагировали на томос

Крымские попы (фото: crimea-eparhia.ru)

Священников-поклонников Кирилла уже прозвали "сектантами обыкновенными"

Представители Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в аннексированном Крыму присягнули на верность главе РПЦ патриарху Кириллу.

Отметим, что 10 января на епархиальном собрании попы одобрили инициативу митрополита Лазаря (правящего архиерея Симферопольской и Крымской епархии - ред.) поддержать не только Кирилла, но и предстоятеля неканонической УПЦ МП в "деле сохранения существующего статуса Украинской православной церкви и подтвердить свою верность ее главе - митрополиту Онуфрию".

Кроме того, все крымские священники приняли решение "высказать неодобрение по поводу беспрецедентного вмешательства представляющего Константинополь Патриарха Варфоломея во внутрицерковные дела и легализации раскола, осуществленные в Украине".

Крымские попы (фото: crimea-eparhia.ru)

Решение пророссийских священнослужителей осудили пользователи социальных сетей.

"Так и будем проклятые всем миром сидеть в болоте... Грустно", - написал один юзер из Крыма.

"Московские попы поставили себя выше Варфоломея и всего Вселенского патриархата. А на деле - сектанты обыкновенные", - добавил второй.

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Напомним, что украинцы в сети бурно отреагировали на подписание всеми членами Синода Вселенского патриархата томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Тем временем процесс присоединения приходов к ПЦУ продолжается.