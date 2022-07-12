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Притула не стримав сліз: 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашки

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Вівторок 12 липня 2022 11:28
Притула не стримав сліз: 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашки Українка грою в шахи зібрали гроші для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Чемпіонка світу з шашок серед дівчат Валерія Єжова передала у благодійний фонд Сергія Притули 21 000 грн, які зібрала, граючи у шашки на вулиці в Києві.

Про це повідомив Сергія Притула у Facebook.

Дівчина грала з усіма охочими на вулиці в шахи. Гра відбувалась, якщо гравці платили благодійний внесок. Таким чином Валерія за кілька тижнів назбирала 21 000 грн.

Усю суму дівчинка особисто передала Сергію Притулі на потребу Збройних сил України.

"Валерія - чемпіонка світу з шашок. І спонсор нашого фонду +21 000 грн в скарбничку. Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!" - написав Сергій Притула.

Притула не стримав сліз: 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашкиПритула не стримав сліз: 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашкиПритула не стримав сліз: 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашкиПритула не стримав сліз: 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашкиПритула не стримав сліз: 10-річна чемпіонка світу зібрала для ЗСУ гроші, які виграла в шашки

10-річна чемпіонка світу з шашок передала Притулі 21 тисячу гривень для ЗСУ (facebook.com/Любов Квітка-Єжова)

Раніше ми повідомляли, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.

Також ми писали, що в Ірпені діти самі готують і продають лимонад, щоб допомогти армії.

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Сергій Притула
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