Притула не сдержал слез: 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашки

Чемпионка мира по шашкам среди девушек Валерия Ежова передала в благотворительный фонд Сергея Притули 21 000 грн, которые собрала, играя в шашки на улице в Киеве.

Об этом сообщил Сергей Притула в Facebook .

Девушка играла со всеми желающими на улице в шахматы. Игра проходила, если игроки платили благотворительный взнос. Таким образом Валерия за несколько недель насобирала 21 000 грн.

Всю сумму девочка лично передала Сергею Притуле на нужды Вооруженных сил Украины.

"Валерия - чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда +21 000 грн в копилку. Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно!"- написал Сергей Притула.

10-летняя чемпионка мира по шашкам передала Притуле 21 тысячу гривен для ВСУ (facebook.com/Любов Цветок-Ежова)