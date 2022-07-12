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Притула не сдержал слез: 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашки

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Вторник 12 июля 2022 11:28
Притула не сдержал слез: 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашки Украинка игрой в шахматы собрали деньги для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Чемпионка мира по шашкам среди девушек Валерия Ежова передала в благотворительный фонд Сергея Притули 21 000 грн, которые собрала, играя в шашки на улице в Киеве.

Об этом сообщил Сергей Притула в Facebook.

Девушка играла со всеми желающими на улице в шахматы. Игра проходила, если игроки платили благотворительный взнос. Таким образом Валерия за несколько недель насобирала 21 000 грн.

Всю сумму девочка лично передала Сергею Притуле на нужды Вооруженных сил Украины.

"Валерия - чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда +21 000 грн в копилку. Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно!"- написал Сергей Притула.

Притула не сдержал слез: 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашкиПритула не сдержал слез: 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашкиПритула не сдержал слез: 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашкиПритула не сдержал слез: 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашкиПритула не сдержал слез: 10-летняя чемпионка мира собрала для ВСУ деньги, которые выиграла в шашки

10-летняя чемпионка мира по шашкам передала Притуле 21 тысячу гривен для ВСУ (facebook.com/Любов Цветок-Ежова)

Ранее мы сообщали, что маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

Также мы писали, что в Ирпене дети сами готовят и продают лимонад, чтобы помочь армии.

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Сергей Притула
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