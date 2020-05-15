ПриватБанк потрапив в гучний скандал: гроші не повернуть

ПриватБанк (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк відмовився повертати гроші, які банкомат IboxBank не видав клієнту

ПриватБанк потрапив у скандал після скарги обманутого клієнта. Чоловік пише, що ще 5 березня знімав гроші з дебетової картки ПриватБанку через банкомат IboxBank, але в один момент щось пішло не так. Банкомат видавав по 1000 грн, а після четвертої операції картка виїхала, а гроші немає, і Ibox "потух".

Чоловік почекав 15 хвилин, поки перезавантажиться банкомат в надії, що той видасть гроші, але цього не сталося. Клієнт ПриватБанку зателефонував на лінію 3700, де йому сказали, що заявка залишена, він може сміливо йти додому і чекати від 30 до 120 днів, адже гроші з карти списалися.

По закінченню місяця чоловік знову набрав 3700, де йому сказали, що заявку тільки подали на розгляд 23 березня. Молодий чоловік знову став чекати.

"Ще через місяць не було ніяких новин і я вирішив обуритися і набрати на лінію залишити скаргу. Після мені набрав хлопець який займається розглядом скарг, який повідомив мені, що все було зроблено за регламентом часу і відповідь виявляється вже є. Гроші мені не повернуть. Виявилося, що приват зв'язався з цим ibox банком і ті їм сказали, що гроші були видані і ось вам логи банкомату. Цей хлопець мені дослівно сказав, що гроші не повернуть, і я можу надіслати вам ці логи на будь-яке зручне відділення привату, а ви робіть з ними що хочете, звертайтеся в поліцію або в суд", - пише клієнт ПриватБанку на сайті "Мінфін".

Чоловік обурюється, що ніхто не спромігся перевірити камери на банкоматі, щоб підтвердити, що гроші він не отримував. І цією ситуацією з просто вкраденими у нього 1000 грн ніхто не хоче займатися.

У коментарях під своєю скаргою молодий чоловік уточнив, що Log журнал (файл, в якому зберігаються всі дані про операції сервісу) він забрав, і там видно, що банкомат гроші не видавав.

"Я звернувся знову на 3700. Повністю описав ситуацію і попросив оформити заявку повторно на розгляд Log журналу техспеціалістами привату. Дзвонить сьогодні дівчинка і повідомляє, що заявку розглянули і банкомат по логам гроші видав. Мені довелося кілька хвилин розшифровувати їй те, що написано в цих логах і пояснювати, що не потрібно бути тех. спецом, щоб зрозуміти, що гроші не були видані. Вона погодилася і сказала, що заявка буде розглянута повторно. Буквально зараз вона мені знову набрала й сказала, що фахівці дійсно підтвердили, що по Log журналу гроші не були видані. Тепер Приват знову відкриває спір і буде розглядати протягом 30-120 днів за умовами оспорювання MasterCard. Подивимося, чим це закінчиться", - додав клієнт банку.

Відзначимо, що в коментарях клієнта банку самого звинуватили в тому, що він знайшов ворога в ПриватБанку, але по суті винен IboxBank.

"Тобто, судячи з того, що є логи з банкомату, IboxBank стирив ваші грошики. А винен все одно приват?" - пише коментатор.

"Так може вам треба повернути гроші зі своєї карти? Є правила і тут запит йде у візу/майстер кард з претензією до того банку. Той банк дав відповідь і звіти про отримані гроші, то в чому вина ПриватБанку", - дивується ще один користувач мережі.

Раніше ми писали, що в Кабінеті міністрів дали точну відповідь, чи буде підвищуватися тариф на електроенергію для населення в Україні.

Автор: Світлана Дудукало