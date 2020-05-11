ПриватБанк запустив нововведення для клієнтів: дозволить заощадити

ПриватБанк відмовляється від чеків при оплаті товару картою (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк презентував нововведення для клієнтів, які користуються карткою

ПриватБанк презентував нововведення для клієнтів, яке дозволить вберегтися від коронавірусу і зберегти природу. Так, фінансова установа пропонує відмовитися від паперових чеків, якщо ви оплачуєте товар картою.

З цього моменту при оплаті послуги або покупки на екрані з'явиться запитання, чи хочете ви отримати чек. Касир зможе вибрати варіант і надати чек, якщо він потрібен клієнту. У ПриватБанку повідомили, що це дозволить заощадити до двох мільйонів гривень щомісяця або близько 24 мільйонів гривень щорічно.

Варто відзначити, що на початку 2020 року ВР прийняла законопроект про введення електронних чеків. Коли покупець здійснює купівлю, він може отримати копію чеку на свою електронну адресу.

За даними керівника відділу по роботі з торговими підприємствами ПриватБанку Євгена Васильцева, паперовий чек сьогодні дійсно необхідний тільки тоді, коли товар купується з гарантією - наприклад, якщо ви купуєте побутову техніку. За підрахунками керівництва банку, тільки за березень минулого року було проведено більше ста мільйонів операцій в еквайринговій мережі, і на кожну було видано цілих два чека.

Це, до речі, не єдине нововведення від ПриватБанку за останній час. На час карантину для клієнтів банк зробив ряд бонусів. Клієнти банку, які зараз зазнають фінансових труднощів через звільнення, відпустки за свій рахунок і т.д., мають право на перенесення термінів всіх чергових платежів по 31 липня 2020 року.

Також для фізичних осіб є більшість кредитних програм банку. Крім того, відповідно до закону № 533-IX від 17 березня, в разі виникнення проблем з обслуговуванням боргу, пов'язаних з епідемією і карантином, штрафи і пені за прострочення платежів нараховуватися не будуть. Для оформлення "кредитних канікул" за програмами "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості" необхідно заповнити заявку на сайті банку.

Також РБК-Україна повідомляло, що Мінфін оновив перелік банків для виплати пенсій.