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ПриватБанк запустил нововведение для клиентов: позволит сэкономить

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 18:02
ПриватБанк запустил нововведение для клиентов: позволит сэкономить
ПриватБанк отказывается от чеков при оплате товара картой (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк презентовал нововведение для клиентов, которые пользуются картой

ПриватБанк презентовал новшество для клиентов, которое позволит уберечься от коронавируса и сберечь природу. Так, финансовое учреждение предлагает отказаться от бумажных чеков, если вы оплачиваете товар картой.

С этого момента при оплате услуги либо покупки на экране терминала появится вопрос, хотите ли вы получить чек. Кассир сможет выбрать вариант и предоставить чек, если он нужен клиенту. В ПриватБанке сообщили, что это позволит сэкономить до двух миллионов гривен ежемесячно или около 24 миллионов гривен ежегодно.

Стоит отметить, что в начале 2020 года ВР приняла законопроект о введении электронных чеков. Когда покупатель совершает покупку, он может получить копию чека на свой электронный адрес.

По данным руководителя отдела по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгения Васильцова, бумажный чек сегодня действительно необходим только тогда, когда товар приобретается с гарантией - например, если вы покупаете бытовую технику. По подсчетам руководства банка, только за март прошлого года было проведено более ста миллионов операций в эквайринговой сети, и на каждую было выдано целых два чека.

Это, кстати, не единственное новшество от ПриватБанка за последнее время. На время карантина для клиентов банк сделал ряд бонусов.

Клиенты банка, которые сейчас испытывают финансовые трудности из-за увольнения, отпуска за свой счет и т.д., имеют право на перенос сроков всех очередных платежей по 31 июля 2020 года.

Также для физических лиц доступно большинство кредитных программ банка. Кроме того, согласно закону № 533-IX от 17 марта, в случае возникновения проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, штрафы и пени за просрочку платежей начисляться не будут.

Для оформления "кредитных каникул" по программам "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости" необходимо заполнить заявку на сайте банка.

Также РБК-Украина сообщало, что Минфин обновил перечень банков для выплаты пенсий.

Теги Новости Украины ПриватБанк
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