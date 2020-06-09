ПриватБанк запустив новий сервіс: гроші можна буде зняти де завгодно

"ПриватБанк" запустив нову послугу для своїх клієнтів. Українці зможуть зняти гроші з картки під час оплати на касі супермаркетів та інших торгових точок. Отримати готівку можна буде без банкомату.

Як розповів керівник напрямку по роботі з торговими підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов, покупки з видачею готівки – це сервіс, яким охоче користуються жителі більшості європейських країн.

"Якщо ви розраховуєтесь в торговій точці карткою, то в разі необхідності отримати готівку можна прямо на касі, а не шукати банкомат і не стояти в чергах", - пояснив Васильцов.

Де можна зняти гроші

На цей момент отримати готівку з картки ПриватБанку можна в POS-терміналах в 65 тисячах торгових точок, які підключені до сервісу "Готівка на касі". Надалі новий сервіс охоплює більш широку партнерську мережу, щоб ця послуга стала максимально відкритою і доступною для користувачів карт різних банків у всіх торгових точках України.

Зараз вже можна скористатися послугою мережі заправок WOG і в деяких роздрібних магазинах.

Хто зможе скористатися послугою

Скористатися новим сервісом "Готівку на касі" зможуть усі клієнти ПриватБанку, володарі будь-якої дебетової картки (зарплатної, студентської, соціальної карти різних платіжних систем. Для того, щоб отримати готівку на касі, клієнту достатньо оплатити товар банківською картою і повідомити касиру або продавцю про те, що йому потрібно зняти готівку.

Які є обмеження

Максимальна сума на одну трансакцію – 500 гривень, незалежно від вартості покупок. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-код банківської картки користувача. Комісія за користування послугою відсутня, але можлива відповідно до тарифів самої карти (як в банкоматі).

Якщо в клієнта виникли проблеми або операція не вдалася, то потрібно зателефонувати за номером 300 (для клієнтів ПриватБанку).

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