ПриватБанк запустил новый сервис: деньги можно будет снять где-угодно

ПриватБанк запустил новую услугу для своих клиентов. Украинцы смогут снять деньги с карты во время оплаты на кассе супермаркетов и других торговых точек. Получить наличные можно будет без банкомата.

Как рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов, покупки с выдачей наличных – это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран.

"Если вы рассчитываетесь в торговой точке карточкой, то в случае необходимости получить наличку можно прямо на кассе, а не искать банкомат и не стоять в очередях", - объяснил Васильцов.

Где можно снять деньги

На данный момент получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах в 65 тысячах торговых точек, которые подключены к сервису "Наличка на кассе". В дальнейшем новый сервис охватит более широкую партнерскую сеть, чтобы эта услуга стала максимально открытой и доступной для пользователей карт разных банков во всех торговых точках Украины.

Сейчас уже можно воспользоваться услугой на сети заправок WOG и в некоторых розничных магазинах.

Кто сможет воспользоваться услугой

Воспользоваться новым сервисом "Наличные на кассе" смогут все клиенты ПриватБанка, обладатели любой дебетовой карты (зарплатной, студенческой, социальной карты) разных платежных систем. Для того, чтобы получить наличные на кассе, клиенту достаточно оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру или продавцу о том, что ему нужно снять наличные.

Какие есть ограничения

Максимальная сумма на одну трансакцию – 500 гривен, независимо от стоимости покупок. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя. Комиссия за пользование услугой отсутствует, но возможна в соответствии с тарифами самой карты (как в банкомате).

Если у клиента возникли проблемы или операция не удалась, то нужно позвонить по номеру 300 (для клиентов ПриватБанка).

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