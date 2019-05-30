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Щеплення в Україні: Верховний суд виніс несподіване рішення

STYLERЖиття    30.05.2019 - 16:43
Щеплення в Україні: Верховний суд виніс несподіване рішення
Вакцинація в Україні (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Батьки, які хочуть відправити дитину в дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення

Вакцинація в Україні тепер стала обов'язковою для дітей. Верховний суд України прийняв рішення про заборону відвідування дитячого саду дитиною без необхідних щеплень.

Винятки можливі тільки якщо щеплення не було зроблено через медичні протипоказання, але в такому разі повинна бути благополучна епідемічна ситуація і рішення консиліуму відповідних лікарів.

Згідно з рішенням суду, індивідуальний інтерес матері, яка вирішила відмовитися від щеплення, не може бути вище загальних інтересів інших батьків і їх дітей, які ризикують заразитися від дитини без щеплення.

Щеплення в Україні: Верховний суд виніс несподіване рішення

Вакцинація в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Тепер державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення.

За словами міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, це нормальна світова практика. Наприклад, в Італії батьки невакцинованих дітей ризикують бути оштрафовані на суму до 500 євро, якщо будуть відправляти своїх дітей в школу без необхідних щеплень.

Користувачі мережі також прокоментували цю новину.

  • Чекаю закон про кримінальну відповідальності за неякісну вакцину та притягнення до відповідальності за заподіяння шкоди дитині в разі негативної реакції організму на вакцину;
  • Чекаю закон про відповідальність МОЗ та довічного утримання дитини у разі, якщо після щеплення, дитина стала інвалідом!

Щеплення в Україні: Верховний суд виніс несподіване рішення

Скріншот з Facebook

  • Не розумію, якщо мова йде про демократію і право на освіту кожного, чому діти без вакцин не мають права відвідувати садочки? Я мама, яка вважає вакцини шкідливими, недієздатними, та такими, які викликають інфекційні захворювання, а не їх попереджають. Цей закон не змусить мене колоти щось своїм дітям. Але змусить задуматися про те, чи в правильному місці я живу. Сумно все це;

Щеплення в Україні: Верховний суд виніс несподіване рішення

Скріншот з Facebook

  • Так дайте 100% якісні вакцини, з правильним зберіганням! Кримінальну відповідальність лікарям і медсестрам, у разі летального результату! Тоді будь ласка, всі підуть вакцинувати дітей! Хочете вакцинацію? Дайте нормальні умови!

​​​​​​​Щеплення в Україні: Верховний суд виніс несподіване рішення

Скріншот з Facebook

  • Абсолютно справедливо. Інакше % нещеплених стає небезпечним;
  • Раніше, у моєму дитинстві, прийшли в садок, зробили щеплення, і ніхто нікого не питав, згодні чи ні. І ніхто не помер. І спасибі, що мене вакцинували, і це було нормально

Нагадаємо, що за словами Супрун, кір загрожує не тільки дітям, але і дорослим, тому вона рекомендує не нехтувати вакцинацією.

Раніше повідомлялося про те, що вакцинуватися від кору безкоштовно можуть всі, хто має таку потребу.

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