​​​​​​​Щеплення в Україні: Верховний суд виніс несподіване рішення

Батьки, які хочуть відправити дитину в дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення
Вакцинація в Україні тепер стала обов'язковою для дітей. Верховний суд України прийняв рішення про заборону відвідування дитячого саду дитиною без необхідних щеплень.
Винятки можливі тільки якщо щеплення не було зроблено через медичні протипоказання, але в такому разі повинна бути благополучна епідемічна ситуація і рішення консиліуму відповідних лікарів.
Згідно з рішенням суду, індивідуальний інтерес матері, яка вирішила відмовитися від щеплення, не може бути вище загальних інтересів інших батьків і їх дітей, які ризикують заразитися від дитини без щеплення.
Вакцинація в Україні (фото: колаж РБК-Україна)
Тепер державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення.
За словами міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, це нормальна світова практика. Наприклад, в Італії батьки невакцинованих дітей ризикують бути оштрафовані на суму до 500 євро, якщо будуть відправляти своїх дітей в школу без необхідних щеплень.
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Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що за словами Супрун, кір загрожує не тільки дітям, але і дорослим, тому вона рекомендує не нехтувати вакцинацією.
Раніше повідомлялося про те, що вакцинуватися від кору безкоштовно можуть всі, хто має таку потребу.