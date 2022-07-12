Ці звички можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки: як робити не можна

Сімейні пари обіцяють один одному зберігати вірність, піклуватися один про одного і не зраджувати. Але на практиці навіть найміцніші пари можуть прийняти рішення про розлучення. І причинами стають звичайні звички, які сильно підривають довіру і вбивають почуття.

Які звички можуть привести до розриву і як чинити не варто, якщо ви хочете зберегти відносини - читайте в матеріалі нижче.

Ви приховуєте свої дії в Інтернеті

Ні, показувати всі свої листування половинці необов'язково. І ваш особистий простір порушувати ніхто не збирається. Але сучасні гаджети - не тільки спосіб підтримувати зв'язок з близькими людьми, а й спосіб дізнаватися багато нового.

Вони створюють небезпечні відволікання та спокуси, які можуть загрожувати вашому шлюбу. Вам здається, що онлайн-розмова або відвідування якогось сайту нічого не означає. А ось для вашого партнера це може стати тривожним сигналом, що у вас є проблеми.

Будьте чесні один з одним і не приховуйте те, що ви робите в Інтернеті. Особливо ті дії, які можна зрозуміти двозначно і запідозрити вас в чомусь недоброму.

Ви приймаєте рішення і не обговорюєте їх зі своїм партнером

Всюдисуще "я не повинен давати звіт і нікому нічого не винен" може зіграти з вами поганий жарт. Ви приймаєте власні рішення і не враховуєте, що вони можуть відбитися і на вашій другій половинці.

Щасливі та міцні пари знають, що кожне рішення, яке вони приймають індивідуально, матимуть певний рівень вплив на обох.

Тому вони ставляться з повагою і вдумливо обговорюють прийняття рішень один з одним.

Ви намагаєтеся поміняти партнера

Пора вже зняти рожеві окуляри та прийняти той факт, що змінити свого партнера ви не зможете. Будь-які спроби в цьому напрямку зазвичай закінчуються для відносин плачевно. Людину можна лише любити та приймати такою, якою вона є.

Що ми можемо змінити - це свою реакцію на поведінку партнера. Поважайте ваші відмінності - ви ж пов'язали своє життя саме з цією людиною, а не з тим, яку б хотіли побачити.

Ви зберігаєте свої образи

Ця згубна звичка зруйнувала багато сімей. Навіть якщо ви тільки вчора вийшли заміж, а чоловік між ділом сказав щось, що викликало образу або ж ви самі ляпнули щось і не подумали - не складайте це на безвік. Поговоріть відразу, просіть вибачення і рухайтеся далі.

Інакше довіра не почне відновлюватися, гіркота пустить коріння в вашому серці й поступово ком почне наростати. А потім він перетвориться на кульову блискавку, яка все знищить.

Не використовуйте минулі образи як зброю у ваших суперечках. З такими аргументами не виживе жоден шлюб.

Ви відкладаєте шлюб на час виховання дітей

Ви щасливо одружені вже рік або кілька і в вашому будинку з'явився малюк. Робота над стосунками з партнером йде на другий або десятий план. Дуже багато сімейних пар розпадається через те, що вони приділяють час і увагу дітям більше, ніж один одному.

Здається, що на це немає сил, не до того. І все стосунки в парі зводяться до партнерства в спільному вихованні дітей.

А коли діти підростають, то виявляється, що партнери абсолютно віддалилися один від одного і їм разом не цікаво. На жаль, буває і так, що відновити стосунки вже неможливо.

Тому, не допускайте такої помилки та залишайтеся вірними друзями завжди, спілкуйтеся окремо від дітей, ходіть на побачення і підтримуйте те, що звело вас разом.