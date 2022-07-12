Эти привычки могут разрушить даже самые крепкие отношения: как делать нельзя

Семейные пары обещают друг другу хранить верность, заботиться друг о друге и не предавать. Но на практике даже самые крепкие пары могут принять решение о разводе. И причинами становятся обычные привычки, которые сильно подрывают доверие и убивают чувства.

Какие привычки могут привести к разрыву и как поступать не стоит, если вы хотите сохранить отношения - читайте в материале ниже.

Вы скрываете свои действия в интернете

Нет, показывать все свои переписке половинке необязательно. И ваше личное пространство нарушать никто не собирается. Но современные гаджеты - не только способ поддерживать связь с близкими людьми, но и способ узнавать много нового.

Они создают опасные отвлечения и искушения, которые могут угрожать вашему браку. Вам кажется, что онлайн-разговор или посещение какого-то сайта ничего не значит. А вот для вашего партнера это может стать тревожным сигналом, что у вас есть проблемы.

Будьте честны друг с другом и не скрывайте то, что вы делаете в интернете. Особенно те действия, которые можно понять двусмысленно и заподозрить вас в чем-то нехорошем.

Вы принимаете решения и не обсуждаете их со своим партнером

Вездесущее "я не должен давать отчет и никому ничего не должен" может сыграть с вами плохую шутку. Вы принимаете собственные решения и не учитываете, что они могут отбиться и на вашей второй половинке.

Счастливые и крепкие пары знают, что каждое решение, которое они принимают индивидуально, будут иметь определенный уровень влияние на обоих.

Поэтому они относятся с уважением и вдумчиво обсуждают принятие решений друг с другом.

Вы пытаетесь поменять партнера

Пора уже снять розовые очки и принять тот факт, что изменить своего партнера вы не сможете. Любые попытки в этом направлении обычно заканчиваются для отношений плачевно. Человека можно лишь любить и принимать таким, каким он есть.

Что мы можем изменить - это свою реакцию на поведение партнера. Уважайте ваши отличия - вы же связали свою жизнь именно с этим человеком, а не с тем, какого бы хотели увидеть.

Вы храните свои обиды

Эта пагубная привычка разрушила многие семьи. Даже если вы только вчера вышли замуж, а муж между дело сказал что-то, что вызвало обиду или же вы сами ляпнули что-то и не подумали - не складывайте это в долгий ящик. Поговорите сразу, извинитесь и двигайтесь дальше.

Иначе доверие не начнет восстанавливаться, горечь пустит корни в вашем сердце и постепенно ком начнет нарастать. А потом он превратится в шаровую молнию, которая все уничтожит.

Не используйте прошлые обиды как оружие в ваших спорах. С такими аргументами не выживет ни один брак.

Вы откладываете брак на время воспитания детей

Вы счастливо женаты уже год или несколько и в вашем доме появился малыш. Работа над отношениями с партнером уходит на второй или десятый план. Очень много семейных пар распадается из-за того, что они уделяют время и внимание детям больше, чем друг другу.

Кажется, что на это нет сил, не до того. И все отношения в паре сводятся к партнерству в совместном воспитании детей.

А когда дети подрастают, то оказывается, что партнеры совершенно отдалились друг от друга и им вместе не интересно. К сожалению, бывает и так, что восстановить отношения уже невозможно.

Поэтому, не допускайте такую ошибку и оставайтесь верными друзьями всегда, общайтесь отдельно от детей, ходите на свидания и поддерживайте то, что свело вас вместе.