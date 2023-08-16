Приехала на похороны к маме. Во Львове избили трансгендерную военную: что известно
Во Львове избили трансгендерную военную Хелен. Девушка взяла отпуск от службы, чтобы приехать на похороны мамы. Известно, что в ВСУ Хелен служит уже три года.
Об этом рассказали в правозащитной организации KyivPride.
Детали инцидента
Вечером Хелен сидела на улице в центре города, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. К ней подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться. Девушка попросила его отойти, но после этих слов нападающий ударил ее в нос.
"От удара Хелен потеряла координацию, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров и снять часть нападения на видео. Сегодня пострадавшая сняла побои и написала заявление", - говорится в сообщении.
На странице Хелен в Instagram появилось видео, где она общается со своим нападающим в присутствии полиции.
Мужчина сказал, что он внук разведчика СС "Галичина" и что он не считает естественным поведение Хелен. Вместе с тем нападающий извинился за совершенное и пообещал быть более толерантным в будущем.
Реакция социальных сетей
В комментариях под сообщением Хелен пользователи проявляют толерантность и поддержку:
- Це жахливо, що такі пузаті гомофоби можуть битися тільки з жінками…
- Господи, дуже вам співчуваю. Сподіваюсь, наша країна прийде до того, що всі люди рівні, і нарешті почне згадувати про базові права людини.
- Ось так у нас відносяться до людей, які захищають нашу країну. Лише через те, що вона проявляє себе, як вважає потрібним.
- Коли ти ховаєш свою дупу десь в тилу, поки трансгендерні люди тебе захищають, а коли вони повертаються, поводитися, як шакал, зневажаючи їх. Це нереально бридко. Для мене пробите останнє дно.
- Прикро жити в країні, де захищаєш, а сам не можеш бути під захистом. Прикро, що все намагаються доводити насиллям. Прикро, що зрозуміти - нікому не цікаво і не потрібно.
Кстати, ранее ЛГБТ-военный рассказал, как в ВСУ реагируют на геев, лесбиянок и трансгендеров.