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Приехала на похороны к маме. Во Львове избили трансгендерную военную: что известно

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Львов, Среда 16 августа 2023 15:28
Приехала на похороны к маме. Во Львове избили трансгендерную военную: что известно Во Львове напали на трансгендерную военную (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Во Львове избили трансгендерную военную Хелен. Девушка взяла отпуск от службы, чтобы приехать на похороны мамы. Известно, что в ВСУ Хелен служит уже три года.

Об этом рассказали в правозащитной организации KyivPride.

Детали инцидента

Вечером Хелен сидела на улице в центре города, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. К ней подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться. Девушка попросила его отойти, но после этих слов нападающий ударил ее в нос.

"От удара Хелен потеряла координацию, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров и снять часть нападения на видео. Сегодня пострадавшая сняла побои и написала заявление", - говорится в сообщении.

На странице Хелен в Instagram появилось видео, где она общается со своим нападающим в присутствии полиции.

Мужчина сказал, что он внук разведчика СС "Галичина" и что он не считает естественным поведение Хелен. Вместе с тем нападающий извинился за совершенное и пообещал быть более толерантным в будущем.

Реакция социальных сетей

В комментариях под сообщением Хелен пользователи проявляют толерантность и поддержку:

  • Це жахливо, що такі пузаті гомофоби можуть битися тільки з жінками…
  • Господи, дуже вам співчуваю. Сподіваюсь, наша країна прийде до того, що всі люди рівні, і нарешті почне згадувати про базові права людини.
  • Ось так у нас відносяться до людей, які захищають нашу країну. Лише через те, що вона проявляє себе, як вважає потрібним.
  • Коли ти ховаєш свою дупу десь в тилу, поки трансгендерні люди тебе захищають, а коли вони повертаються, поводитися, як шакал, зневажаючи їх. Це нереально бридко. Для мене пробите останнє дно.
  • Прикро жити в країні, де захищаєш, а сам не можеш бути під захистом. Прикро, що все намагаються доводити насиллям. Прикро, що зрозуміти - нікому не цікаво і не потрібно.

Кстати, ранее ЛГБТ-военный рассказал, как в ВСУ реагируют на геев, лесбиянок и трансгендеров.

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Львов ЛГБТ Вооруженные силы Украины