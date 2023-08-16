Приехала на похороны к маме. Во Львове избили трансгендерную военную: что известно

Во Львове избили трансгендерную военную Хелен. Девушка взяла отпуск от службы, чтобы приехать на похороны мамы. Известно, что в ВСУ Хелен служит уже три года.

Детали инцидента

Вечером Хелен сидела на улице в центре города, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. К ней подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться. Девушка попросила его отойти, но после этих слов нападающий ударил ее в нос.

"От удара Хелен потеряла координацию, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров и снять часть нападения на видео. Сегодня пострадавшая сняла побои и написала заявление", - говорится в сообщении.

На странице Хелен в Instagram появилось видео, где она общается со своим нападающим в присутствии полиции.

Мужчина сказал, что он внук разведчика СС "Галичина" и что он не считает естественным поведение Хелен. Вместе с тем нападающий извинился за совершенное и пообещал быть более толерантным в будущем.

Реакция социальных сетей

В комментариях под сообщением Хелен пользователи проявляют толерантность и поддержку: