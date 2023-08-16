Приїхала на похорон до мами. У Львові побили трансгендерну військову: що відомо
У Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами. Відомо, що в ЗСУ Хелен служить уже три роки.
Про це розповіли в правозахисній організації KyivPride.
Деталі інциденту
Ввечері Хелен сиділа на вулиці в центрі міста, їла і розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв'язку. До неї підійшов незнайомий чоловік і почав агресивно спілкуватися. Дівчина попросила його відійти, але після цих слів нападник вдарив її в носа.
"Від удару Хелен втратила координацію, і він вдарив її ще декілька разів, поки їй не вдалося відійти на декілька метрів і зняти частину нападу на відео. Сьогодні постраждала зняла побої й написала заяву", - йдеться в повідомленні.
На сторінці Хелен в Instagram з'явилося відео, де вона спілкується зі своїм нападником в присутності поліції.
Чоловік сказав, що він онук розвідника СС "Галичина" та що він не вважає природною поведінку Хелен. Разом із тим нападник перепросив за скоєне та пообіцяв бути більш толерантним у майбутньому.
Реакція соціальних мереж
У коментарях під дописом Хелен користувачі виявляють толерантність і підтримку:
- Це жахливо, що такі пузаті гомофоби можуть битися тільки з жінками…
- Господи, дуже вам співчуваю. Сподіваюсь, наша країна прийде до того, що всі люди рівні, і нарешті почне згадувати про базові права людини.
- Ось так у нас відносяться до людей, які захищають нашу країну. Лише через те, що вона проявляє себе, як вважає потрібним.
- Коли ти ховаєш свою дупу десь в тилу, поки трансгендерні люди тебе захищають, а коли вони повертаються, поводитися, як шакал, зневажаючи їх. Це нереально бридко. Для мене пробите останнє дно.
- Прикро жити в країні, де захищаєш, а сам не можеш бути під захистом. Прикро, що все намагаються доводити насиллям. Прикро, що зрозуміти - нікому не цікаво і не потрібно.
До речі, раніше ЛГБТ-військовий розповів, як у ЗСУ реагують на геїв, лесбійок і трансгендерів.