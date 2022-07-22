Ці продукти підсилюють запах поту: що не варто їсти в сильну спеку

Як пояснюють медики, чисті піт - це сіль і вода. А апокринні залози, які знаходяться в пахвових западинах і в паху, виділяють певний секрет, який змішується з потім.

Крім того, в пахвових западинах комфортне місце для бактерій, і продукти їх життєдіяльності можуть давати неприємний запах.

Неприємний запах може бути ознакою прихованих захворювань. При цукровому діабеті піт пахне аміаком або прілими яблуками, а при лактозній недостатності - капустяним соком, запах аміаку - при хворобі нирок, при нестачі вітаміну Д ПІТ має кислий запах.

Запах яєць і сірки вказує на проблеми зі шлунком або кишечником. А ось рибний запах поту може сигналізувати про захворювання печінки.

Неприємний запах у поту буває після вживання алкоголю. "Перегар" виходить з організму через весь організм, алкоголь утворює оцтову кислоту, яка виводиться в основному з потім і сечею.

Зловживання солодким і борошняним дає неприємний запах поту. І при такій їжі в організмі стає дуже багато найпростіших грибів - і при надлишку просто цукру утворюється дисбаланс мікробіоти.

Часте миття волосся шампунями з ароматами, кондиціонери та мило - знижують щільність корисних бактерій на шкірі. А це підсилює роботу сальних залоз і секрету виробляється більше.

Корисні продукти підвищують рівень сірки в організмі, і він починає виділяти сірковмісні гази. До таких продуктів відносяться: часник, варені яйця, капуста, часник, зелена цибуля, кмин і каррі.

Добавка глутамату натрію викликає рясне потовиділення. А ще гострі спеції - перець чилі або халапеньо, гірчиця, імбир і хрін. Рецептори на мові розуміє гостроту як жар і дають сигнал мозку, що в організм надійшло щось гаряче. Це викликає виділення поту, щоб остудити тіло.

Рясне потовиділення може викликати надмірне вживання кавових (кава, чай, шоколад, какао, кока-кола) і газованих напоїв. А зіпсувати запах вашого тіла може свинина і квасоля.

Підсилює запах поту одяг з тканини з низькою повітропроникністю - поліестер, нейлон.