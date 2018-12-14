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Прогнилі підлоги і розбиті вікна: "Укрзалізницю" присоромили за стан поїздів

STYLERЖиття    14.12.2018 - 14:30
Прогнилі підлоги і розбиті вікна: "Укрзалізницю" присоромили за стан поїздів
Фото: Колаж РБК-Україна

Ярослав Гула вказав на основні проблеми в поїздах

Журналіст Ярослав Гула висловив невдоволення щодо стану поїздів "Укрзалізниці", відзначивши низку кричущих недоліків. Відповідні фото журналіст розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Ярослав Гула виклав ряд знімків, на яких видно розбиті і брудні вікна, обшарпані, протерті сидіння і діряві підлоги, через які можна роздивитися рейки.

 

Фото: (facebook.com/yaroslavgula95)

"УкрЗалізниця" вважає людей худобою! От такі "поїзда" зустрічають гостей з Білорусі на прикордонній станції Заболоття. Прогнилі підлоги (через дірку видно колеса і рейки), розбиті вікна, мох, цвіль, немає опалення, обшарпані сидіння - ганьба, яка вбиває волинян. Зате у нас президент сам особисто відкриває експрес до Борисполя!" - обурюється журналіст.

 

Фото: (facebook.com/yaroslavgula95)

"Що скажуть білоруси, які після своїх потягів побачать цю нікчемність? Чому в Білорусі порядок, чистота на вокзалах, шанобливе ставлення провідників, а у нас "Європа"?" - додав Ярослав Гула.

Прогнилі підлоги і розбиті вікна: &quot;Укрзалізницю&quot; присоромили за стан поїздівСкріншот поста: (facebook.com/yaroslavgula95)

Користувачі миттю відреагували на новину і підтримали журналіста, запропонувавши звернутися на урядову гарячу лінію:

"Залиште звернення на урядову гарячу лінію";

"А гендиректор має щомісяця понад 1млн. гривень.Так бідний "переживає" за людей!";

Прогнилі підлоги і розбиті вікна: &quot;Укрзалізницю&quot; присоромили за стан поїздів

Скріншот коментарів: (facebook.com/yaroslavgula95)

Нагадаємо, що міністр інфраструктури запропонував пустити на залізницю приватні поїзда.

Ми писали, що "Укрзализниця" не буде зменшувати обсяги перевезення основних товарів через військове положення.

Зазначимо, що Рахункова палата планує провести аудит в "Укрзалізниці". У Рахунковій палаті підозрюють керівництво "Укрзалізниці" в масштабній корупції.

 

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