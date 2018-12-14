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Прогнившие полы и разбитые окна: "Укрзализницю" пристыдили за состояние поездов

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 14:30
Прогнившие полы и разбитые окна: "Укрзализницю" пристыдили за состояние поездов
Фото: Коллаж РБК-Украина

Ярослав Гула указал на основные проблемы в поездах

Журналист Ярослав Гула высказал недовольство касательно состояния поездов "Укрзализныци", отметив ряд вопиющих упущений. Соответствующие фото журналист разместил на своей странице в Facebook.

Ярослав Гула выложил ряд снимков, на которых видны разбитые и грязные окна, обтрепанные, протертые сидения и дырявые полы, через которые можно рассмотреть рельсы.

 

Фото: (facebook.com/yaroslavgula95)

"УкрЗалізниця" считает людей скотом! Вот такие "поезда" встречают гостей из Беларуси на приграничной станции Заболотье. Прогнившие полы (через дырку видно колеса и рельсы), разбитые окна, мох, плесень, нет отопления, обшарпанные сидения - позор, который убивает волынян. Зато у нас президент сам лично открывает экспресс до Борисполя!" - негодует журналист.

 

Фото: (facebook.com/yaroslavgula95)

"Что скажут беларусы, которые после своих поездов увидят это ничтожество? Почему в Беларуси порядок, чистота на вокзалах, уважительное отношение проводников, а у нас "Европа"?" - добавил Ярослав Гула.

Прогнившие полы и разбитые окна: &quot;Укрзализницю&quot; пристыдили за состояние поездовСкриншот поста: (facebook.com/yaroslavgula95)

Пользователи мигом отреагировали на новость и поддержали журналиста, предложив обратиться на правительственную горячую линию:

"Оставьте обращение на правительственную горячую линию";

"А гендиректор имеет ежемесячно более 1млн. гривен.Так бедный "переживает" за людей!";

Прогнившие полы и разбитые окна: &quot;Укрзализницю&quot; пристыдили за состояние поездов

Скриншот комментариев: (facebook.com/yaroslavgula95)

Напомним, что министр инфраструктуры предложил пустить на железную дорогу частные поезда.

Мы писали, что "Укрзализниця" не будет уменьшать объемы перевозкиосновных товаров из-за военного положения.

Отметим, что Счетная палата планирует провести аудит в "Укрзализныце". В Счетной палате подозревают руководство "Укрзализныци" в масштабной коррупции.

 

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