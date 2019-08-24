Прогноз погоди на 25 серпня: синоптик повідомила, де буде спека

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У другий день довгих вихідних практично на всій території України буде спекотно і сухо

Погода в Україні 25 серпня буде сонячною, теплою і по-літньому спекотною. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Наталка Діденко. За її словами, у неділю можливі опади тільки у прикарпатських областях. Українці зможуть вдосталь насолодитися комфортною погодою у другий день вихідного.

"Погода в Україні 25-го серпня - ясна і тепла, до спеки. Без опадів, лише в прикарпатських областях можливі періодичні грозові дощі. Температура повітря залишається без змін - +25+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +29+34 градуси. Поривчастий східний вітер", - написала синоптик.

У столиці України буде прекрасна погода, дощі не затьмарять настрою киян. Температура повітря досягне +28 градусів тепла.

"У Києві 25-го серпня очікується сонячна тепла погода, близько +28 градусів. У нас сьогодні не просто дата в календарі, там не просто написано - День Незалежності, нам є що святкувати і захищати, чим пишатися, де б хто не був.

Національний код сьогодні особливо зрозумілий і відкритий усім українцям у світі", - підсумувала Діденко.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Ми раніше писали, що синоптик уточнила прогноз на День Незалежності.

До речі, у Києві на День Незалежності перекриють дороги і змінять рух транспорту.