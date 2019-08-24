ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прогноз погоди на 25 серпня: синоптик повідомила, де буде спека

STYLERЖиття    24.08.2019 - 20:03
Прогноз погоди на 25 серпня: синоптик повідомила, де буде спека
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У другий день довгих вихідних практично на всій території України буде спекотно і сухо

Погода в Україні 25 серпня буде сонячною, теплою і по-літньому спекотною. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Наталка Діденко. За її словами, у неділю можливі опади тільки у прикарпатських областях. Українці зможуть вдосталь насолодитися комфортною погодою у другий день вихідного.

"Погода в Україні 25-го серпня - ясна і тепла, до спеки. Без опадів, лише в прикарпатських областях можливі періодичні грозові дощі. Температура повітря залишається без змін - +25+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +29+34 градуси. Поривчастий східний вітер", - написала синоптик.

У столиці України буде прекрасна погода, дощі не затьмарять настрою киян. Температура повітря досягне +28 градусів тепла.

"У Києві 25-го серпня очікується сонячна тепла погода, близько +28 градусів. У нас сьогодні не просто дата в календарі, там не просто написано - День Незалежності, нам є що святкувати і захищати, чим пишатися, де б хто не був.
Національний код сьогодні особливо зрозумілий і відкритий усім українцям у світі", - підсумувала Діденко.

Прогноз погоди на 25 серпня: синоптик повідомила, де буде спекаСиноптична карта facebook.com/tala.didenko)

Ми раніше писали, що синоптик уточнила прогноз на День Незалежності.

До речі, у Києві на День Незалежності перекриють дороги і змінять рух транспорту.

Погода готує сюрприз: синоптик уточнила прогноз на День Незалежності Грози та шквальний вітер: де на День Незалежності буде несамовита погода
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся