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Прогноз погоды на 25 августа: синоптик сообщила, где будет жара

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 20:03
Прогноз погоды на 25 августа: синоптик сообщила, где будет жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во второй день длинных выходных практически на всей территории Украины будет жарко и сухо

Погода в Украине 25 августа будет солнечной, теплой и по-летнему жаркой. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталка Диденко. По ее словам, осадки в воскресенье возможны только в прикарпатских областях. Украинцы смогут вдоволь насладиться комфортной погодой во второй день выходного.

"Погода в Украине 25-го августа - ясная и теплая, к жаре. Без осадков. Лишь в Прикарпатье возможные периодические грозовые дожди. Температура воздуха остается без изменений - +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +29 +34 градуса. Порывистый восточный ветер", - написала синоптик.

В столице Украины будет прекрасная погода, дожди не омрачат настроения киевлян. Температура воздуха в Киеве достигнет +28 градусов тепла.

"В Киеве 25-го августа ожидается солнечная теплая погода, около 28 градусов. У нас сегодня не просто дата в календаре, там не просто написано - День Независимости, нам есть что праздновать и защищать, чем гордиться, где бы кто ни был. Национальный код сегодня особенно понятен и открыт всем украинцам в мире", - подитожила Диденко.

Прогноз погоды на 25 августа: синоптик сообщила, где будет жараСиноптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Мы ранее писали, что синоптик уточнила прогноз на День Независимости.

Кстати, в Киеве на День Независимости перекроют дороги и изменят движение транспорта.

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