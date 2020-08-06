Прохолодна ванна надихнула український гурт на літній гарячий кліп (відео)

Український гурт МAХA презентує новий літній кліп на україномовний сингл "На глибинi".

"На глибинi" - легка пісня, яка налаштовує на літній настрій. Знайшовши в кліпі відображення сексуальності та кокетства, пісня викликає у закоханих бажання потонути один в одному. Автором слів та музики виступили музиканти гурту, спільно з саунд-продюсером студії "Maha music" Миколою Остапенком.

"В цей складний час, всі емоційно виснажені. Цією піснею ми хочемо, щоб кожен згадав свої найяскравіші моменти. Відкинув всі думки про депресію, зарядився позитивними емоціями та думками про власний літній відпочинок. Навіть ванна з прохолодною водою та смачним коктейлем в руках може подарувати нам відчуття морських хвиль, якщо ми цього забажаємо", - розповідає фронтвумен гурту Марина Остапенко.

МАХА порадували шанувальників новим відео

Сьогодні гурт МАХА продовжує пошук нового звучання ввібравши сучасні тренди. Музиканти постійно знаходяться у творчому процесі й створюють величезну кількість нового матеріалу, який наприкінці 2020 року увійде в їхній новий міні-альбом.

Як зазначають самі музиканти, МAХA - це гурт, який легко міксує стилі, вільно мислить та дає можливість для надзвукового польоту фантазії у світі музики.

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