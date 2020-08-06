Прохладная ванна вдохновила украинскую группу на летний горячий клип (видео)

Украинская группа МАХА презентует новый летний клип на украиноязычный сингл "На глибині".

На глибині" - легкая песня, которая настраивает на летнее настроение. Найдя в клипе отображения сексуальности и кокетства, песня вызывает у влюбленных желание утонуть друг в друге. Автором слов и музыки выступили музыканты группы, совместно с саунд-продюсером студии "Maha music" Николаем Остапенко.

"В это сложное время, все эмоционально устали. Этой песней мы хотим, чтобы каждый вспомнил свои самые яркие моменты. Оставил все мысли о депрессии, зарядился положительными эмоциями и мыслями о собственном летнем отдыхе. Даже ванная с холодной водой и вкусным коктейлем в руках может подарить нам ощущение морских волн, если мы этого захотим", - рассказывает фронтвумен группы Марина Остапенко.

МАХА порадовали поклонников новым видео

Сегодня группа МАХА продолжает поиск нового звучания впитав современные тренды. Музыканты постоянно находятся в творческом процессе и создают огромное количество нового материала, который в конце 2020 войдет в их новый мини-альбом.

Как отмечают сами музыканты, МAХA - это группа, которая легко миксирует стили, свободно мыслит и дает возможность для сверхзвукового полета фантазии в мире музыки.

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