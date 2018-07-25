"Перехожі перестрибнуть": у Києві помітили чергового "героя парковки" (фото)

Фото: pixabay

Водій залишив машину в недозволеному місці

У середу, 25 липня, біля рибальського ринку в Києві помітили чергового "героя парковки". Відповідне фото було опубліковано на сторінці спільноти dtp.kiev.ua в соціальній мережі Facebook.

"Київ. Набережна, біля моста Метро. Ну заїхав чоловік на ринок за черв'ячком і мастиркою. Що вже й припаркуватися на тротуарі не можна. А перехожі, та фіг з ними, перестрибнуть, якщо що", - сказано в повідомленні.

Фото: "Герой парковки" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На знімку видно, що водій залишив свій автомобіль в недозволеному місці. В результаті машина займає пішохідну доріжку і частину газону.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі негативно відреагували на поведінку власника авто.

"А ось якщо пішохід змушене вийде на проїжджу частину дороги і його зіб'є машина, винуватим буде пішохід", - пишуть в коментарях.

"Тільки в руїні можна порушувати ПДР тільки тому, що "нікому не заважає ж!". Царю можна, він таки не холоп якийсь", - обурилися в мережі.

"А як бути тим, хто на ринок приїжджає на авто? Там немає парковки! Найближча на Подолі", - уточнили користувачі.

Раніше в Києві покарали "героя парковки".

"Нє, ну це взагалі ... Водій цього Hyundai просто взяв закрив виїзд великогабаритної техніки рятувальників ГСЧС на Володимирській і був відразу покараний поїздкою на штраф-майданчик. Як так можна?" - розповіли в мережі.

Також повідомлялося, що в Києві помічений особливо нахабний "герой парковки". Розкішний автомобіль перегородив дорогу перехожим.

До речі, в мережі показали фото авто "ідіотського" водія біля входу в метро.

Смішні ситуації за участю дівчат за кермом