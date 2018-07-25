"Прохожие перепрыгнут": в Киеве заметили очередного "героя парковки" (фото)

Фото: pixabay

Водитель оставил машину в неположенном месте

В среду, 25 июля, возле рыболовного рынка в Киеве заметили очередного "героя парковки". Соответствующее фото было опубликовано на странице сообщества dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Киев. Набережная, возле моста Метро. Ну заехал человек на рынок за червячком и мастыркой. Что уже и припарковаться на тротуаре нельзя. А прохожие, да фиг с ними, перепрыгнут, если что", – сказано в сообщении.

Фото: "Герой парковки" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На снимке видно, что водитель оставил свой автомобиль в неположенном месте. В результате машина занимает пешеходную дорожку и часть газона.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети негативно отреагировали на поведение владельца авто.

"А вот если пешеход вынуждено выйдет на проезжую часть дороги и его собъет машина, виноватым будет пешеход", - пишут в комментариях.

"Только в руине можно нарушать ПДД только потому, что "никому не мешает же!". Царю можно, он же не холоп какой-то", - возмутились в сети.

"А как быть тем, кто на рынок приезжает на авто? Там нет парковки! Ближайшая на Подоле", - уточнили пользователи.

Ранее в Киеве наказали "героя парковки".

"Не, ну это вообще ... Водитель этого Hyundai просто взял закрыл выезд крупногабаритной техники спасателей ГСЧС на Владимирской и был сразу наказан поездкой на штраф-площадку. Как так можно?" – рассказали в сети.

Также сообщалось, что в Киеве замечен особо наглый "герой парковки". Роскошный автомобиль перегородил дорогу прохожим.

Кстати, в сети показали фото авто "идиотского" водителя у входа в метро.

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