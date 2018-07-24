Закрыл выезд ГСЧС: в Киеве наказали "героя парковки" (фото)

Автохам остался без транспортного средства
В Шевченковском районе Киева неизвестный припарковал свой внедорожник в неположенном месте, перегородив дорогу специальной технике спасателей. Дерзкого нарушителя наказали - авто забрал эвакуатор. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
Инцидент произошел 24 июля на улице Владимирской.
"Не, ну это вообще ... Водитель этого Hyundai просто взял закрыл выезд крупногабаритной техники спасателей ГСЧС на Владимирской и был сразу наказан поездкой на штраф-площадку. Как так можно?" – рассказали в сети.
Фото: Автохам (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, в Киеве жестко проучили "героя парковки", который парализовал движение. Очевидцы автомобильного хамства решили проучить водителя и серьезно повредили внешний вид его иномарки.
Ранее сообщалось, что в Киеве замечен особо наглый "герой парковки". Роскошный автомобиль перегородил дорогу прохожим.
Кстати, в сети показали фото авто "идиотского" водителя у входа в метро.
Виртуозные маневры уходов от ДТП (видео: STYLER.rbc.ua)