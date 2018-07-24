Закрыл выезд ГСЧС: в Киеве наказали "героя парковки" (фото)

Фото: УНИАН

Автохам остался без транспортного средства

В Шевченковском районе Киева неизвестный припарковал свой внедорожник в неположенном месте, перегородив дорогу специальной технике спасателей. Дерзкого нарушителя наказали - авто забрал эвакуатор. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел 24 июля на улице Владимирской.

"Не, ну это вообще ... Водитель этого Hyundai просто взял закрыл выезд крупногабаритной техники спасателей ГСЧС на Владимирской и был сразу наказан поездкой на штраф-площадку. Как так можно?" – рассказали в сети.

Фото: Автохам (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Киеве жестко проучили "героя парковки", который парализовал движение. Очевидцы автомобильного хамства решили проучить водителя и серьезно повредили внешний вид его иномарки.

Ранее сообщалось, что в Киеве замечен особо наглый "герой парковки". Роскошный автомобиль перегородил дорогу прохожим.

Кстати, в сети показали фото авто "идиотского" водителя у входа в метро.

Виртуозные маневры уходов от ДТП (видео: STYLER.rbc.ua)