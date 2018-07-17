"Такое лечится памперсом с какашками": в Киеве замечен особо наглый "герой парковки" (фото)

Фото: РБК-Украина

В сети показали очередного автохама на элитном авто

В Киеве заметили наглого "героя парковки", который оставил в неположенном месте элитную иномарку. Роскошный автомобиль перегородил дорогу прохожим. Соответствующие фото опубликованы на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Отмечается, что проехать с детской коляской по тротуару из-за припаркованного авто невозможно.

"Припарковался, как с коляской пройти не понятно", - отметил автор публикации.

На снимке за белым Porsche видно еще одного автохама. Из-за машин от клумбы до клумбы нет ни единого места, где мог бы пройти человек.

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Памперсом с какашками, размазаными по лобовому такое лечится".

"Понакупают колясок, негде припарковаться".

"По капоту".

"А че, норм парканулса, ему можно, он налоги заплатил, укрбляха".

"Нужно левую на фото клумбу сдвинуть ближе к мощеной части тротуара, и будет вам проход".

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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