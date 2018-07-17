"Таке лікується памперсом з какашками": у Києві помічений особливо нахабний "герой паркування" (фото)

STYLER LIFE 17.07.2018 - 11:32
Фото: РБК-Україна Фото: РБК-Україна

У мережі показали чергового автохама на елітному авто

У Києві помітили нахабного "героя паркування", який залишив у недозволеному місці елітну іномарку. Розкішний автомобіль перегородив дорогу перехожим. Відповідні фото опубліковані на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

Зазначається, що проїхати з дитячим візочком по тротуару через припарковане авто неможливо.

"Припаркувався, як з коляскою пройти не зрозуміло", - відзначив автор публікації.

На знімку за білим Porsche видно ще одного автохама. Через машини від клумби до клумби немає жодного місця, де могла б пройти людина.

&quot;Таке лікується памперсом з какашками&quot;: у Києві помічений особливо нахабний &quot;герой паркування&quot; (фото)

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

&quot;Таке лікується памперсом з какашками&quot;: у Києві помічений особливо нахабний &quot;герой паркування&quot; (фото)
&quot;Таке лікується памперсом з какашками&quot;: у Києві помічений особливо нахабний &quot;герой паркування&quot; (фото)
 

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Памперсом з какашками, розмазаними по лобовому таке лікується".

"Понакупают колясок, ніде припаркуватися".

"По капоту".

"А чо, норм парконувся, йому можна, він заплатив податки, укрбляха".

"Потрібно ліву на фото клумбу зрушити ближче до мощеної частини тротуару, і буде вам прохід".

&quot;Таке лікується памперсом з какашками&quot;: у Києві помічений особливо нахабний &quot;герой паркування&quot; (фото)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

&quot;Таке лікується памперсом з какашками&quot;: у Києві помічений особливо нахабний &quot;герой паркування&quot; (фото)&quot;Таке лікується памперсом з какашками&quot;: у Києві помічений особливо нахабний &quot;герой паркування&quot; (фото)&quot;Таке лікується памперсом з какашками&quot;: у Києві помічений особливо нахабний &quot;герой паркування&quot; (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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