Закрив виїзд ДСНС: у Києві покарали "героя паркування" (фото)

Фото: УНІАН

Автохам залишився без транспортного засобу

У Шевченківському районі Києва невідомий припаркував свій позашляховик в недозволеному місці, перегородивши дорогу спеціальної техніки рятувальників. Зухвалого порушника покарали - авто забрав евакуатор. Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався 24 липня на вулиці Володимирській.

"Не, ну це взагалі ... Водій цього Hyundai просто взяв закрив виїзд великогабаритної техніки рятувальників ДСНС на Володимирській і був покараний поїздкою на штраф-майданчик. Як так можна?" – розповіли в мережі.

Фото: Автохам (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Києві жорстко провчили "героя паркування", який паралізував рух. Очевидці автомобільного хамства вирішили провчити водія і серйозно пошкодили зовнішній вигляд його іномарки.

Раніше повідомлялося, що в Києві помічений особливо нахабний "герой паркування". Розкішний автомобіль перегородив дорогу перехожим.

До речі, у мережі показали фото авто "ідіотський" водія біля входу в метро.

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