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"Програли конкуренту": гола товпа пробіглася центром Києва

STYLERЖиття    14.12.2018 - 10:47
"Програли конкуренту": гола товпа пробіглася центром Києва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Люди влаштували своєрідний "флешмоб"

На одній з центральних станцій метро Києва помітили натовп голих чоловіків, які були одягнені тільки в краватки і метелики. Відповідні кадри опублікував "Інформатор".

"Близько 10 оголених чоловіків заповнили підземний перехід біля станції метро Площа Льва Толстого. За словами одного з учасників "забігу", чоловіки посперечалися з конкурентами з компанії в Чернігові. За умовами парі, співробітники фірми, яка виконає менше договорів за день, повинні були пробігти кілька кіл в повністю оголеному вигляді. Втекли програли філії компанії сфери мережевого маркетингу. Тому їм довелося виконувати умови суперечки", - йдеться в повідомленні.

Відео: голий забіг в центрі Києва (facebook.com/kiev.informator.ua)

Як уточнюють журналісти, чоловіки пробігли п'ять кіл, після чого стали одягатися в тому ж поздемном переході.

&quot;Програли конкуренту&quot;: гола товпа пробіглася центром Києва

Фото: голий забіг у Києві (kiev.informator.ua)

"На подив натовпу бігли не реагували. А після "забігу" з радістю поділилися деталями з журналістами", - підкреслюється в повідомленні.

&quot;Програли конкуренту&quot;: гола товпа пробіглася центром Києва

Фото: голий забіг у Києві (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на мосту Патона з-за ремонту на місяць частково обмежать рух транспорту. Зокрема, обмеження руху транспорту будуть діяти з 28 листопада по 27 грудня.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко під час відкриття засідання Київради 20 листопада оголосив про початок будівництва станцій метро на Виноградар. За його словами, в результаті коригування бюджету 2018 року Київ поверне 1,1 млрд гривень.

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