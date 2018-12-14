ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Проиграли конкуренту": голая толпа пробежалась центром Киева

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 10:47
"Проиграли конкуренту": голая толпа пробежалась центром Киева
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Люди устроили своеобразный "флешмоб"

На одной из центральных станций метро Киева заметили толпу голых мужчин, которые были одеты только в галстуки и бабочки. Соответствующие кадры опубликовал "Информатор".

"Около 10 обнаженных мужчин заполнили подземный переход возле станции метро Площадь Льва Толстого. По словам одного из участников "забега", мужчины поспорили с конкурентами из компании в Чернигове. По условиям пари, сотрудники фирмы, которая выполнит меньше договоров за день, должны были пробежать несколько кругов в полностью обнаженном виде. Бежавшие проиграли филиалу компании сферы сетевого маркетинга. Поэтому им пришлось выполнять условия спора", - говорится в сообщении.

Видео: голый забег в центре Киева (facebook.com/kiev.informator.ua)

Как уточняют журналисты, мужчины пробежали пять кругов, после чего стали одеваться в том же поздемном переходе.

&quot;Проиграли конкуренту&quot;: голая толпа пробежалась центром Киева

Фото: голый забег в Киеве (kiev.informator.ua)

"На удивление толпы бежавшие не реагировали. А после "забега" с радостью поделились деталями с журналистами", - подчеркивается в сообщении.

&quot;Проиграли конкуренту&quot;: голая толпа пробежалась центром Киева

Фото: голый забег в Киеве (kiev.informator.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта. В частности, ограничения движения транспорта будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевсовета 20 ноября объявил о начале строительства станций метро на Виноградарь. По его словам, в результате корректировки бюджета 2018 года Киев вернет 1,1 млрд гривен.

В Киеве за сутки из-за непогоды травмировались около 50 человек В Киеве на выходных закроют движение скоростного трамвая
Новости Украины метроКиевмужчины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь