"Проиграли конкуренту": голая толпа пробежалась центром Киева

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Люди устроили своеобразный "флешмоб"

На одной из центральных станций метро Киева заметили толпу голых мужчин, которые были одеты только в галстуки и бабочки. Соответствующие кадры опубликовал "Информатор".

"Около 10 обнаженных мужчин заполнили подземный переход возле станции метро Площадь Льва Толстого. По словам одного из участников "забега", мужчины поспорили с конкурентами из компании в Чернигове. По условиям пари, сотрудники фирмы, которая выполнит меньше договоров за день, должны были пробежать несколько кругов в полностью обнаженном виде. Бежавшие проиграли филиалу компании сферы сетевого маркетинга. Поэтому им пришлось выполнять условия спора", - говорится в сообщении.

Видео: голый забег в центре Киева (facebook.com/kiev.informator.ua)

Как уточняют журналисты, мужчины пробежали пять кругов, после чего стали одеваться в том же поздемном переходе.

Фото: голый забег в Киеве (kiev.informator.ua)

"На удивление толпы бежавшие не реагировали. А после "забега" с радостью поделились деталями с журналистами", - подчеркивается в сообщении.

Фото: голый забег в Киеве (kiev.informator.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Патона из-за ремонта на месяц частично ограничат движение транспорта. В частности, ограничения движения транспорта будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевсовета 20 ноября объявил о начале строительства станций метро на Виноградарь. По его словам, в результате корректировки бюджета 2018 года Киев вернет 1,1 млрд гривен.