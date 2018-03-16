"Пролилася перша кров": нардепи побилися на "5 каналі" (відео)

Гончаренко і Івченко влаштували розборки, називаючи один одного "ідіотом"

Народні депутати України Олексій Гончаренко і Вадим Івченко влаштували бійку в приміщенні "5 каналу". Відеозапис інциденту, що стався 15 березня, опублікував на своїй Facebook-сторінці Антон Геращенко.

За словами Геращенко, причиною конфлікту між парламентаріями стала так звана "поправка Лозового", скасування якої Верховна Рада провалила.

"Через правки Лозового пролилася перша кров... Тільки що в студії "5 каналу" сталося зіткнення між народними депутатами Вадимом Івченком та Олексієм Гончаренком", - сказав він.

Геращенко зазначив, що конфлікт розпочався в студії і продовжився в коридорі. Йому навіть довелося викликати на канал поліцію.

На відео депутати штовхаються. Називають один одного "ідіотом" і "скотиною".

З-за правок Лозового пролилася перша кров... Тільки що, в студії 5 каналу, сталося зіткнення між народними депутатами Вадимом Івченко та Олексієм Гончаренком. Конфлікт стався через закону про скасування правок Лозового. Він почався в студії і продовжився в коридорі. Я викликав поліцію для оформлення протоколу. Опубліковано Антоном Геращенком 15 березень 2018 р.

Пізніше Геращенко додав, що Івченко нібито сказав, що фракція Гончаренко "не підтримала належним чином скасування тих злощасних правок".

"Олексій заперечив в не цілком коректній, як на мене, формі. Думаю, що завтра вони потиснуть один одному руки", - резюмував Геращенко.

У мережі українці засудили поведінку народних обранців.

"Це депутати? Це ганьба. Давно пора скоротити чисельність до 100 депутатів, щоб ось таке чмо не пролазило. 450 дармоїдів на утриманні бюджету. Кошмар", - зазначив один з юзерів.

"Взагалі треба давати здачу, навіть якщо перед тобою слон. Шмаркач", - прокоментував поведінку Гончаренко інший користувач.

Скріншот коментарів (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Раніше у Полтавській міськраді активісти побили чиновників.