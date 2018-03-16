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"Пролилась первая кровь": нардепы подрались на "5 канале" (видео)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 10:05
Кадр из видео
Кадр из видео

Гончаренко и Ивченко устроили разборки, называя друг друга "идиотом"

Народные депутаты Украины Алексей Гончаренко и Вадим Ивченко устроили драку в помещении "5 канала". Видеозапись инцидента, произошедшего 15 марта, опубликовал на своей Facebook-странице Антон Геращенко.

По словам Геращенко, причиной конфликта между парламентариями стала так называемая "поправка Лозового", отмену которой Верховная Рада провалила.

"Из-за правок Лозового пролилась первая кровь... Только что в студии "5 канала" произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко", - сказал он.

Геращенко отметил, что конфликт начался в студии и продолжился в коридоре. Ему даже пришлось вызвать на канал полицию.

На видео депутаты толкаются. Называют друг друга "идиотом" и "скотиной".

 

Из-за правок Лозового пролилась первая кровь... Только что, в студии 5 канала, произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового. Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола.

Опубліковано Антоном Геращенком 15 березень 2018 р.

Позже Геращенко добавил, что Ивченко якобы сказал, что фракция Гончаренко "не поддержала должным образом отмену тех злосчастных правок".

"Алексей возразил в не вполне корректной, как по мне, форме. Думаю, что завтра они пожмут друг другу руки", - резюмировал Геращенко.

В сети украинцы осудили поведение народных избранников.

"Это депутаты? Вот это позор. Давно пора сократить численность до 100 депутатов, чтобы вот такое чмо не пролазило. 450 дармоедов на содержании бюджета. Кошмар", - отметил один из юзеров.

"Вообще сдачу надо давать, даже если перед тобой слон. Сопляк", - прокомментировал поведение Гончаренко другой пользователь.

Скриншот комментариев (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Ранее в Полтавском горсовете активисты избили чиновников.

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Теги: Антон Геращенко, нардепы, драка
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