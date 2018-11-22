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Пропав птах: у Києві на Подолi зник мурал

STYLERЖиття    22.11.2018 - 18:28
Пропав птах: у Києві на Подолi зник мурал
Колаж: Мурал на Подолi (РБК-Україна)

Яскравий мурал був зображений на будівлі посольства Нідерландів

У Києві на Подолі зі стіни будови пропав красивий мурал з зображенням птаха. Він знаходився на задньому дворі посольства Нідерландів, будівля якого розташована за адресою Контравктовая площа, 7. Про це повідомляє "Сьогодні".

На вуличній картині автор зобразив руки, які тримають різнобарвну пташку. Тепер на тому місці, де був мурал, немає нічого, крім звичайної стіни, огородженої колючим дротом. Відзначається, що біла прибудова біля будівлі – в чорної кіптяви, це може свідчити про те, що тут була пожежа, але картина з птицею, яка раніше прикрашала стіну, зникла до цього.

Як повідомив охоронець посольства, про зникнення картини він не знає нічого.

Варто згадати, що мурал біля посольства Нідерландів був створений приблизно рік тому, його намалював нідерландський художник Super A, який дуже любить "прикрашати" фасади будинків малюнками з дивовижними птахами. Однією з найбільш відомих робіт є картина з двома голубами, які намальовані так, що виглядають, як живi.

 

Фото: Мурал з птахом на Подолі (segodnya.ua)

До речі, нещодавно ми писали про те, що київські мурали прикрасили 10 млн пляшок води.

Раніше стало відомо, хто зіпсував мурал знаменитих художників на станції метро "Осокорки".

Нагадаємо, у Маріуполі з'явився мурал, присвячений дитині, постраждалій від обстрілів.

Київські мурали - прикраса міста (відео: STYLER.rbc.ua)

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