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Пропала птица: в Киеве на Подоле исчез мурал

STYLERЖизнь    22.11.2018 - 18:28
Пропала птица: в Киеве на Подоле исчез мурал
Коллаж: Мурал на Подоле (РБК-Украина)

Яркий мурал был изображен на здании посольства Нидерландов

В Киеве на Подоле со стены строения пропал красивый мурал с изображением птицы. Он находился на заднем дворе посольства Нидерландов, здание которого расположено по адресу Контравктовая площадь, 7. Об этом сообщает "Сегодня".

На уличной картине автор изобразил руки, которые держат разноцветную птичку. Теперь на том месте, где был мурал, нет ничего, кроме обычной стены, огороженной колючей проволокой. Отмечается, что белая пристройка возле здания – в черной копоти, это может свидетельствовать о том, что здесь был пожар, но картина с птицей, которая раньше украшала стену, исчезла до этого.

Как сообщил охранник посольства, об исчезновении картины он не знает ничего.

Стоит упомянуть, что мурал возле посольства Нидерландов был создан примерно год назад, его нарисовал нидерландский художник Super A, который очень любит "украшать" фасады домов рисунками с диковинными птицами. Одной из самых его известных работ является картина с двумя голубями, которые нарисованы так, что выглядят, как живые.

 

Фото: Мурал с птицей на Подоле (segodnya.ua)

Кстати, недавно мы писали о том, что киевские муралы украсили 10 млн бутылок воды.

Ранее стало известно, кто испортил мурал знаменитых художников на станции метро "Осокорки".

Напомним, в Мариуполе появился мурал, посвященный ребенку, пострадавшему от обстрелов.

Киевские муралы - украшение города (видео: STYLER.rbc.ua)

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