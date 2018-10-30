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Пройшов рік з дня вбивства українки чеченського походження Аміни Окуєвої

STYLERЖиття    30.10.2018 - 10:48
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Дівчина загинула в результаті обстрілу її автомобіля

30 жовтня минає річниця з дня загибелі відомої української активістки, лікаря і військовослужбової Аміни Окуєвої, в честь якої планували створити парк в Одеській області.

Аміна Окуєва народилася в Одесі в 1983 році, де закінчила Одеський медичний університет за спеціальністю "хірургія". Якийсь час жила в Москві і Грізному.

Пройшов рік з дня вбивства українки чеченського походження Аміни ОкуєвоїФото: Аміна Окуєва (УНІАН)

Зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим, який переховувався в Україні від переслідувань з боку російських спецслужб і кадировців, вона активно відстоювала ідею визволення Ічкерії від окупації та відновлення її державної незалежності. Активно брала участь в житті чеченської діаспори.

Пройшов рік з дня вбивства українки чеченського походження Аміни ОкуєвоїФото: Аміна Окуєва (УНІАН)

Під час Революції гідності Окуєва вступила в "Самооборону", де була лікарем 8-ї афганської сотні. Спочатку російської агресії Аміна перебувала в зоні АТО разом зі своїм чоловіком. Вона служила в батальйоні "Київ-2" і приєдналася до створення чеченського добробату імені Джохара Дудаєва. В кінці 2016 Окуєва звільнилася і приїхала в Київ.

Нагадаємо, що Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року в районі Глевахи Київської області в результаті розстрілу автомобіля, в якому вона перебувала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Виконавців досі не затримали.

Ми писали, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що сумнівається в причетності Росії до вбивства Окуєвої.

До речі, в Одеській області створять парк імені Аміни Окуєвої. Рішення присвоїти парку ім'я Аміни Окуєвої було прийнято в четвер, 18 квітня.

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