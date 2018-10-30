Прошел год со дня убийства украинки чеченского происхождения Амины Окуевой

Фото: Коллаж РБК-Украина

Девушка погибла в результате обстрела ее автомобиля

30 октября проходит годовщина со дня гибели известной украинской активистки, врача и военнослужащей Амины Окуевой, в честь которой планировали создать парк в Одесской области.

Амина Окуева родилась в Одессе в 1983 году, где окончила Одесский медицинский университет по специальности "хирургия". Какое-то время жила в Москве и Грозном.

Фото: Амина Окуева (УНИАН)

Со своим мужем Адамом Осмаевым, который скрывался в Украине от преследований со стороны российских спецслужб и кадыровцев, она активно отстаивала идею освобождения Ичкерии от оккупации и восстановление ее государственной независимости. Активно участвовала в жизни чеченской диаспоры.

Фото: Амина Окуева (УНИАН)

Во время Революции достоинства Окуева вступила в "Самооборону", где была врачом 8-й афганской сотни. Изначально во время российской агрессии Амина находилась в зоне АТО вместе со своим мужем. Она служила в батальоне "Киев-2" и присоединилась к созданию чеченского добробата имени Джохара Дудаева. В конце 2016 Окуева освободилась и приехала в Киев.

Напомним, что Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года в районе Глевахи Киевской области в результате расстрела автомобиля, в котором она находилась вместе с мужем Адамом Осмаевым. Исполнителей до сих пор не задержали.

Мы писали, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что сомневается в причастности России к убийству Окуевой.

Кстати, в Одесской области создадут парк имени Амины Окуевой. Решение присвоить парку имя Амины Окуевой было принято в четверг, 18 апреля.

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