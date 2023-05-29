"Просто хотел поесть". В Днепре военного не пустили в ресторан: разгорается скандал

В Днепре армейца не пустили в элитный ресторан "Deep Bar". Причина - это военная форма, поскольку в ней якобы заходить в заведение нельзя.

"Всем привет Хочу поделиться впечатлениями. "Deep Bar" в городе Днепр. Знаете, в чем прикол? Нашего побратима в форме не пустили поужинать. Сказали, у них такой дресс-код. В спортивной форме и военной форме нельзя. Человек просто хотел поесть", - сказал Евгений.

Поступок заведения разозлил украинцев

Комментаторы однозначно начали осуждать персонал заведения, ведь они должны помнить, "благодаря кому могут работать":

Пизд*ць... А завдяки кому працює їхній заклад?! Просто немає слів. А вас Боже бережи, наші соколики

Який дрес-код? Зараз для захисників це найкраща форма!

Всьому персоналу та керівництву видати повістки!

Шкода, що в моєму рідному місці стільки ганебних випадків неповаги до військових, до україномовних

Коли війна, хлопців у військовій формі повинні зустрічати з обіймами! Шок! Дніпро! Ви стільки біди пережили!

Запитайте у власників, завдяки кому у них є можливість працювати та жити

Добавим, что в заведении по состоянию на 29 мая никак не отреагировали на скандал и не объяснили свою позицию.