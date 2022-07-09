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Просто наріжте лаваш соломкою: супершвидкий сніданок на сковороді

Скріншот: як приготувати швидкий сніданок з лаваша
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам набридло готувати омлет або яєчню на сніданок, спробуйте урізноманітнити ваше ранкове меню, приготувавши оригінальний омлет-піцу з лавашем.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Лаваш - 1 шт.
  • Яйце - 3 шт.
  • Молоко - 120 г
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Помідор - 1 шт.
  • Сир - 60-100 г
  • Базилік або петрушка

Скріншот відео: Так буде виглядати наш сніданок

Покрокове приготування

Згорніть тонкий лаваш трубочкою і тонко наріжте соломкою.

Змішайте яйця з молоком, додайте сіль і чорний мелений перець за смаком. Покладіть в суміш лаваш і перемішайте.

Наріжте помідор шматочками, підготуйте сир (моцарелу можна порвати руками, інший сир - натерти).

Розігрійте сковороду з рослинною олією. Викладіть суміш з лаваша, зверху помідори, трохи посоліть, додайте сир, накрийте кришкою.

Смажте 15 хвилин на маленькому вогні. Посипте базиліком або петрушкою.

Раніше кулінар розповіла, як приготувати найправильніші котлети.

Також ми писали, як зробити пиріг в лаваші з куркою і грибами.

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